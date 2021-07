DEPUTATI TRENTINI LEGA * COVID: « NO TASSE SU INDENNITÀ REGIONI E PROVINCE AUTONOME, BENE L’APPROVAZIONE NOSTRO EMENDAMENTO AL DECRETO SOSTEGNI BIS »

Trentino: Lega, no tasse su indennità Regioni e Province autonome. “Soddisfazione per approvazione nostro emendamento a Dl Sostegni bis”.

“Vittoria della Lega. Niente tasse su contributi e indennità riconosciuti ai lavoratori delle Regioni e Province autonome per l’emergenza Covid. Grande soddisfazione per l’approvazione del nostro emendamento al decreto Sostegni bis presentato per tutelare quanti hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il loro rapporto di lavoro a causa della pandemia. Un provvedimento, il nostro, necessario considerato che la disciplina nazionale limita la detassazione solo ad alcune categorie di lavoratori. Grazie alla Lega, il beneficio viene invece così esteso anche ai destinatari di misure di sostegno definite a livello locale”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Vanessa Cattoi (prima firmataria dell’emendamento approvato), Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.