DEPRETTO (FDI) * MORI (TN) – VIOLENZA DI GENERE: « INAUGURAZIONE DI UNA PANCHINA ROSSA E FACCIATA DEL MUNICIPIO ILLUMINATA DI ROSSO, 25 /11 A PARTIRE DALLE 9.00 »

Buongiorno, comunico quale consigliera comunale e Vice Presidente della Commissione comunale speciale (da me proposta e istituita) contro la Violenza di Genere che la Commissione in data 25/11/2021 ha organizzato i seguenti eventi:

• Gazebo dalle 9.00 alle 12.00 in piazza Cal di Ponte a Mori con divulgazione di materiale informativo sulla tematica della violenza contro le donne,

• Presenza nella scuola secondaria di Mori, della consigliera delegata alle Pari Opportunità Rosangela Feitosa (maggioranza) e presidente della Commissione della sottoscritta consigliera Paola Depretto (minoranza) nelle classi terze, per la presentazione di un video a scopo didattico sulla violenza contro le donne e un intervento a scopo formativo delle consigliere sul tema

• Inaugurazione di una panchina rossa che sarà posizionata in piazza Cal di Ponte alle ore 17.00, accompagnata da un piccolo flash mob preparato/coreografato dalle ragazze e dei ragazzi dalle classi terze (circa una ventina di alunni)

• Subito dopo il flash mob degli scolari, la facciata del Municipio si illuminerà di rosso, mentre sarà proiettato un video “no-stopping” sulla parete della Canonica, dal titolo “Io non sono Violento”. Tale proiezione sarà ripetuta fino a domenica sera.

•Il 27/11/2021 inaugurazione di una panchina rossa a Valle San Felice (Valle di Gresta), in ricordo di Agitu e di tutte le donne vittime di violenza, in via XXII Maggio, nel piazzale della Canonica, alle ore 15.00.

Cons.re comunale Paola Depretto

Gruppo consiliare Mori Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni