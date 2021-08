DEPRETTO (FDI) * MORI (TN): « ANCORA UNA VOLTA LA CRIMINALITÀ COLPISCE IL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO, URGENTE ISTITUIRE UN TAVOLO SULLA SICUREZZA »

Ancora una volta la criminalità colpisce il mondo dell’associazionismo sportivo a Mori. Purtroppo, nella mattinata di ieri i volontari del Uhc Adige recatisi al campo per prepararsi per il prossimo weekend in vista della manifestazione nazionale “IV COPPA ITALIA PARAHOCKEY” con più di 120 atleti, hanno trovato l’amara sorpresa!

Dei criminali sono entrati di nuovo nella loro casetta e hanno danneggiato tutto. Poco più di un mese fa si era verificato il medesimo episodio con notevoli danni e disagi. Massima solidarietà ai volontari che con spirito di sacrificio si spendono per far crescere i nostri ragazzi, anche i meno fortunati, nei valori dello sport e della condivisione.

Gli organizzatori, del tutto comprensibilmente, non ce la fanno più a subire continue razzie e azioni scellerate. Il rischio è alto che ci rimetta lo sport e i nostri giovani. Azioni vergognose che devono perseguite.

Non più tardi di due giorni fa il gruppo consigliare di FDI e Mori Dinamica ha depositato una mozione contenente la richiesta di istituire un tavolo sulla sicurezza cittadina che si possa occupare anche di queste problematiche. Il gruppo ritiene importante altresì l’installazione di telecamere per consentire di identificare i colpevoli. E’ necessario intervenire a tutela dei volontari della nostra comunità.

*

Avv Paola Depretto

Consigliere comunale a Mori -Tn (Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni )