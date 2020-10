DENTAL GREEN SRL * CURE DENTALI – REPLICA A NOTA STAMPA CRCTU « LA SEDE DI TRENTO è RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA CAUSA COVID, LA PREVISIONE è DI RIAPRIRE ENTRO NOVEMBRE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





In relazione al Vs. articolo del 13/10/2020, Vi comunichiamo che la sede di Trento via del Brennero 136, è rimasta temporaneamente chiusa causa COVID. Tutti i pazienti in cura sono stati informati del problema e sono stati invitati ad attendere gli sviluppi della pandemia.

La previsione è di riaprire e concludere le cure in corso entro il mese di novembre prossimo venturo.

Si procederà nei prossimi giorni con il rientro dalla cassa integrazione di alcuni dipendenti, inoltre stiamo riorganizzando gli interventi con i medici odontoiatri.

Di seguito saranno fissati i nuovi appuntamenti con i pazienti per la conclusione delle cure in corso.

*

DENTAL GREEN SRL

L’Amministratore