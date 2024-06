DEMOSKOPICA * TURISMO: «ATTESI OLTRE 18 MILIONI DI ARRIVI A LUGLIO (+1,5%), SPESA STIMATA IN 17,9 MILIARDI»

11.42 - venerdì 21 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Turismo. Attesi oltre 18 milioni di arrivi a luglio (+1,5%).

Previsti 18,2 milioni di arrivi e 75,6 milioni di pernottamenti. Spesa turistica stimata in 17,9 miliardi di euro. E, intanto, il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio annuncia la nascita di APPEAL: «Sarà un’alleanza tra portatori d’interesse per promuovere politiche consapevoli e strategiche nel settore del turismo italiano».

Le previsioni sull’imminente mese di luglio segnerebbero un incremento dei flussi turistici in Italia: ben 18,2 milioni di arrivi e 75,6 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari all’1,5% e all’1,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da quasi 18 milioni di arrivi e 74,9 milioni di pernottamenti. In altri termini, si dovrebbe registrare un incremento di 263 mila arrivi e 755 mila presenze rispetto a luglio dello scorso anno.

In crescita anche il mercato dell’incoming: a optare per una destinazione italiana sarebbero poco meno di 10 milioni di stranieri (+3,6%) pari al 54,8% del totale degli arrivi previsti, generando ben 38,8 milioni di presenze (+2,0%). E, inoltre, il verificarsi di uno scenario proattivo, potrebbe produrre un effetto “rialzista” sulle stime complessive: circa 19,3 milioni di arrivi e 78,6 milioni di presenze con una variazione in crescita, rispetto allo stesso periodo del 2023, pari al 7,2% e al 5,0%. E rispetto al 2019? Gli arrivi sarebbero in crescita del 4,8% mentre i pernottamenti dell’1,3%.

Per il mese di luglio, infine, i flussi in Italia potrebbero generare una spesa turistica pari a 17,9 miliardi di euro con una variazione in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. È quanto emerge dalla nota previsionale “Tourism Forecast Summer July 2024” dell’Istituto Demoskopika che ha stimato i principali indicatori turistici: arrivi, presenze e spesa turistica.

«Le nostre previsioni – dichiara Raffaele Rio, presidente di Demoskopika – confermano, anche per il mese di luglio, una tendenza in crescita dei flussi turistici nel nostro paese. Da evidenziare, inoltre, che secondo le nostre stime, si potrebbe registrare, per il mese osservato, il livello di internazionalizzazione più alto dal 2010 sia per gli arrivi che per le presenze.

Continuo a credere nella programmazione quale leva di crescita qualitativa dell’intero comparto. In questa direzione – annuncia Raffaele Rio – stiamo lavorando per dar vita ad APPEAL, un think tank innovativo che nasce prioritariamente per promuovere politiche strategiche finalizzate ad un rafforzamento più consapevole del turismo italiano. Un’alleanza di stakeholder nei sistemi turistici territoriali per elaborare proposte concrete in alcune aree chiave, tra cui sostenibilità ambientale, innovazione, formazione, promozione internazionale e assetto istituzionale. Una piattaforma di misure, azioni e suggerimenti – conclude Raffaele Rio – per favorire uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità».

*

ALLEGATO STATISTICO

Aspetti metodologici. Le previsioni per il mese di luglio del 2024 sono state ottenute applicando alla serie temporale (periodo gennaio 2010-febbraio 2024) un modello autoregressivo integrato a media mobile stagionale corretto con variabili esogene. La spesa turistica è stata stimata analizzando il valore medio per anno della spesa degli italiani e degli stranieri per il mese di luglio desumibile dalla banca dati della Banca d’Italia. Si specifica, inoltre, che la stima della spesa turistica comprende le seguenti voci: servizi ricettivi, servizi di ristorazione, servizi di trasporto (ferroviario, su strada, marittimo, aereo), noleggio mezzi, servizi delle agenzie di viaggio e altri servizi di prenotazione, servizi culturali, servizi sportivi e ricreativi, shopping e altre spese. In particolare, inoltre, per il 2023 e per il 2024 è stata stimata una spesa pro-capite per vacanza rispettivamente pari a 967 euro e a 983 euro. Le fonti utilizzate, infine, per tutte le analisi, elaborazioni e stime della presente Nota scientifica sono le seguenti: Istat e Banca d’Italia.