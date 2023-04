DEMOCRAZIA CRISTIANA: 20MO CONGRESSO NAZIONALE: « I DELEGATI ELETTI PER TRENTO SONO BERTÈ (REGIONALE) – SERAFINI – GUBERT (PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE) »

05.52 - domenica 2 aprile 2023

Con Cuneo, Trento è la prima provincia in Italia ad aver tenuto ieri la sua assemblea pre-congressuale per eleggere i delegati al XX Congresso nazionale della DC che si terrà a Roma il 6 e il 7 maggio p.v.

Delegati eletti sono stati l’ing. Vito Bertè (delegato regionale) e il dott. Giulio Serafini, cui si aggiunge di diritto Renzo Gubert in qualità di Presidente del Consiglio Nazionale. L’assemblea dei soci ha nell’occasione rinnovato le proprie cariche, il Segretario Politico, la Direzione, il Collegio dei Probiviri. All’unanimità, con la sola scheda bianca dell’unico candidato alla carica, è stato confermato Segretario l’ing.Vito Bertè, di Rovereto, come all’unanimità è stata eletta la Direzione e i membri del Collegio dei Probiviri.

Il dibattito si è sviluppato sui temi delle prossime elezioni europee e sulle prossime elezioni provinciali-regionali. Per le prime è stata espressa condivisione per l’orientamento posto a tema del Congresso Nazionale di impegno con propria lista per un’Unione Europea fedele ai valori dei suoi fondatori, nell’ambito del PPE, mentre per le seconde si è confermato l’obiettivo di presentare una propria lista, in posizione di centro.

Gli on. li Gubert e Degaudenz hanno colto l’occasione per esprimere apprezzamento per l’iniziativa del Comune di Trento di ricordare i cento anni della nascita (e a un anno dalla morte) di Maria Romana Degasperi, il cui organizzatore è stato in modo apprezzato Paolo Magagnotti, giornalista già presidente dell’Associazione di giornalisti europei. Unico rilievo la pressoché totale dimenticanza di ricordare che Alcide Degasperi, del quale la figlia Maria Romana ha curato la memoria, è stato tra i fondatori della Democrazia Cristiana, motivato dall’impegno politico ispirato alla dottrina sociale cristiana.

Si è preferito puntare sul comune riconoscimento che la figura di Degasperi oggi raccoglie, cui si aggiunge l’indebito paragone fatto dal relatore Paolo Piccoli tra le vicende della candidatura di Valduga per il centro-sinistra alle prossime elezioni e quelle di Degasperi. Colpisce che di Degasperi si taccia tutto ciò che ha detto e fatto in direzione non gradita da chi governa Trento.

Ai trentini l’opportunità di non far tacere agevolmente sulla riattivazione del partito che fu fondato da Alcide Degasperi; è un impegno confermato oggi nell’Assemblea DC.

Renzo Gubert

Presidente Assemblea congressuale Dc in Trentino