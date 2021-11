DEMAGRI (PATT) – INTERROGAZIONE * STEMMA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: « AL CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA È STATO AUTORIZZATO L’USO DEL SIMBOLO? »

Lo stemma della Provincia autonoma di Trento è costituito da uno scudo di color argento con l’aquila di San Venceslao, simbolo della città di Trento. Per il suo utilizzo la Provincia ha un regolamento preciso che tutti gli autorizzati devono rispettare.

Esistono inoltre i “Criteri e modalità per la concessione del patrocinio della Provincia autonoma di Trento e per l’autorizzazione all’uso dello stemma” che indicano in che maniera la Provncia possa concedere l’utilizzo del proprio marchio e soprattutto le motivazioni per le quali è possibile ricevere il consenso necessario.

Il patrocinio rappresenta infatti la forma di riconoscimento morale mediante il quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento esprime la simbolica adesione dell’Ente ad un’iniziativa di carattere e importanza provinciale ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative. Il patrocinio esprime l’interesse per le iniziative, che si svolgono anche fuori del territorio provinciale e che risultano coerenti con i principi di crescita della comunità trentina sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, sociale e celebrativo.

La concessione del patrocinio non comporta l’attribuzione di contributi e altre forma di sostegno e può essere richiesto da enti locali singoli e associati, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive e sociali, enti pubblici e privati, associazioni e altre organizzazioni senza fine di lucro, persone fisiche che svolgono attività di carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale.

Nel regolamento sono anche indicate le motivazioni per il quale può essere richiesto e soprattutto i motivi per cui non viene concesso in alcun caso.

Fra questi è vi indicato anche il fatto che le iniziative sia promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

In questi giorni sulla pagina Facebook di un Consigliere provinciale di maggioranza è apparsa la foto di un cantiere stradale in Trentino con lo stemma di partito a rivendicare l’operato della Giunta affiancato dallo stemma ufficiale della Provincia Autonoma di Trento.

A parte le valutazioni sull’opportunità politica che sono chiare, viene da chiedersi se la Giunta e soprattutto il Presidente sono al corrente dell’utilizzo improprio del simbolo della Provincia e se questo episodio è stato segnalato al diretto interessato, perché altrimenti il precedente sarebbe gravissimo, poiché il simbolo della nostra Provincia non può essere politicizzato in alcun caso, nemmeno sui social.

*

Tutto ciò premesso, gli scriventi interrogano il Presidente della Provincia per sapere,

1. se è stato autorizzato al consigliere di maggioranza l’uso del simbolo della PAT;

2. se sì, quando è stato autorizzato.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

*

Cons Demagri Paola