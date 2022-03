DEMAGRI (PATT) * CHIUSURA RSAO – TIONE: « IN QUARTA COMMISSIONE SI È PARLATO DELLE DIFFICOLTÀ A REPERIRE PERSONALE IN SANITÀ, MA I DISSERVIZI CI SONO GIÀ OGGI »

12.04 - mercoledì 16 marzo 2022

“Parliamo delle difficoltà a reperire professionisti sanitari, ma il problema è già esploso e alcuni servizi chiudono. Non c’è più tempo, ora è chiaro.”

Queste le dichiarazioni della vicepresidente della 4^ commissione permanente Paola Demagri (PATT) che era presente questa mattina alle consultazioni in merito alle criticità relative al reperimento delle figure professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi sanitari, socio-assistenziali e socio-sanitari.

“Ci aspettavamo delle criticità da parte delle organizzazioni del Terzo settore e delle RSA, ma quello che abbiamo sentito è stato peggio del previsto: giovedì chiuderà la RSAO di Tione e verranno meno ben 22 posti dedicati agli anziani che successivamente sarebbero stati destinati alle cure domiciliari o in casa di riposo.

Il sistema sta collassando ed è un dovere dell’assessora Segnana cercare le soluzioni adatte. Vediamo se i dirigenti dopo questo comunicato riusciranno nel miracolo dell’ultim’ora.”

La problematica è chiara: 4 infermieri della RSAO di Tione hanno vinto il concorso in azienda sanitaria e si trasferiranno già da giovedì e così senza queste risorse non sarà più possibile gestire la turnistica per garantire l’apertura.

“La soluzione per evitare la diaspora di dipendenti dalle RSA e dal settore Terziario verso l’azienda sanitaria è molto semplice: sarebbe sufficiente garantire un contratto uguale per tutti – conclude la Cons. Demagri – poiché le differenze salariali e di orario sono evidenti e creano una disparità che causa questi effetti”.

Sul tema interviene anche il Segretario del PATT Simone Marchiori, che è originario delle Giudicarie ed interviene a nome delle Sezioni “E’ da molto tempo che solleviamo le problematiche della sanità in Giudicarie, ma puntualmente sono sempre arrivate smentite da parte dell’assessora e dei dirigenti. Ora vediamo che purtroppo avevamo ragione poiché il problema si ripropone e aumenta sempre di più la paura che un pezzo alla volta si stia smantellando il sistema sanitario delle valli Giudicarie.”

cons. Paola Demagri