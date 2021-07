DEMAGRI (PATT) * CENTRALI IDROELETTRICHE: « LA NOSTRA POSIZIONE NON CAMBIA, DOBBIAMO DIFENDERE QUESTA PREZIOSA RISORSA PER IL NOSTRO TERRITORIO »

Nel dibattito che ha occupato per molto tempo la politica trentina sulle concessioni idroelettriche, si è aperto un nuovo capitolo con la scelta da parte della Giunta Fugatti di fermare la legge già approvata per uniformarsi alla legge nazionale, che prevede la messa in gara anche delle piccole centrali idroelettriche.

“La posizione del PATT su questo tema è sempre la stessa, siamo convinti che l’Autonomia debba essere utilizzata e che si debba riuscire a difendere questa preziosa risorsa per il nostro territorio.”

La capogruppo del PATT, Paola Demagri, rimarca quindi la posizione degli autonomisti, già espressa in Consiglio provinciale.

“La legge va fermata – conclude la Consigliera Demagri – invitiamo l’assessore Tonina ad un supplemento di analisi, perché non possiamo pensare di subire le scelte di Roma ed uniformarci ad un sistema che non ci appartiene, va trovata una soluzione per arrivare preparati alla data del 31 luglio 2024, trovando una via che sia a tutti gli effetti trentina.”

*

Paola Demagri

Consigliera provinciale PATT