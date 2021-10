DEMAGRI (PATT) * ATTI VANDALICI SEDE ORDINE MEDICI TRENTINO: “ VICINANZA AI PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ, INACCETTABILE CIÒ CHE È SUCCESSO “

La Capogruppo PATT Paola Demagri, a nome di tutto il Partito Autonomista Trentino Tirolese, esprime la propria vicinanza all’Ordine dei Medici della di Trento. “Molto spesso vediamo ciò che accade a livello nazionale con occhi distaccati, convinti che alcuni atteggiamenti e alcuni comportamenti non siano presenti nel nostro Trentino. Oggi ci rendiamo conto che l’inciviltà è ovunque, e che non si investe mai abbastanza nella formazione delle persone per evitare che accadano fatti vergognosi come quelli che abbiamo vissuto oggi.”

E’ un commento duro, che lascia trasparire tutta l’indignazione per quanto accaduto, soprattutto perché si mette in dubbio che le scelte fatte vadano a vantaggio dei cittadini. “Il bene della collettività sta alla base dell’impegno dell’Ordine dei Medici. Da sempre tutti i cittadini beneficiano di un sistema che è pensato proprio per il benessere dell’anziano, delle famiglie e di tutti i cittadini.

Al contrario gli imbecilli (perché solo così possono essere definiti) che hanno pensato di farsi sentire minacciando dei professionisti destabilizzano un sistema e dimostrando che oltre a non conoscere i modi del confronto non sanno nemmeno completare dei ragionamenti elementari. Mi auguro che anche chi condivide le loro idee prenda le distanze da questi comportamenti, perché la civiltà è qualcosa dal quale non si può prescindere, in nessun caso!”.

*

Paola Demagri

Consigliera provinciale – Capogruppo Patt- Trento