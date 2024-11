DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA * ELEZIONI USA: «ZOFFILI, «NOSTRA MISSIONE NEGLI STATI UNITI, PER GARANTIRE TRASPARENZA E REGOLARITÀ DEL VOTO»

16.27 - sabato 2 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Elezioni USA, delegazione parlamentare italiana in missione negli Stati Uniti. Zoffili: “Osservazione OSCE fondamentale per garantire trasparenza in un voto cruciale per gli equilibri internazionali”.

L’Assemblea Parlamentare dell’OSCE parteciperà alla missione di osservazione delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America, in programma per il prossimo 5 novembre, con la collaborazione di oltre 150 parlamentari provenienti da 40 paesi.

La delegazione italiana, guidata dal Presidente Eugenio Zoffili (Lega), è composta dai senatori Alessandro Alfieri (PD), Anna Bilotti (M5S), Gianluca Cantalamessa (Lega), Giuseppe De Cristofaro (Misto-AVS) e dai deputati Vincenzo Amendola (PD), Fabrizio Comba (FDI), Mauro Del Barba (IV), Emanuele Loperfido (FDI), Federica Onori (Azione) e Catia Polidori (FI). La squadra svolgerà le attività di osservazione elettorale nelle città di New York, San Diego, Washington D.C. e nello stato della Virginia.

“Questa missione – dichiara Eugenio Zoffili, capo della delegazione italiana – è fondamentale per garantire la trasparenza e la regolarità delle elezioni statunitensi, nel rispetto degli impegni assunti attraverso il Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990. Quello che ci apprestiamo a vivere sarà un momento importante e cruciale non solo per i cittadini americani: in un periodo di crisi globali e tensioni internazionali, la scelta che emergerà dalle urne avrà inevitabilmente un impatto significativo anche per l’Europa e per l’intero quadro geopolitico mondiale. Lavoreremo con i colleghi dell’OSCE, in un contesto di forte competizione, assicurando la massima trasparenza e correttezza delle procedure elettorali affinché i cittadini possano avere piena fiducia nell’esito delle elezioni”.