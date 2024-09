DEGASPERI (ONDA) * TRENTINO – GESTORI SERVIZIO ACQUA: «ACQUA E AUTONOMIA, LA BEFFA DEL BONUS SOCIALE IDRICO»

10.22 - domenica 1 settembre 2024

Egregio Signor Claudio Soini – Presidente del Consiglio provinciale –

Interrogazione a risposta scritta n. 504 Oggetto: Acqua e autonomia: la beffa del bonus sociale idrico.

Tutti i siti dei gestori del servizio idrico italiano, eccetto quelli trentini, riportano le indicazioni relative al bonus sociale idrico. Il bonus sociale idrico è una misura volta a ridurre la spesa per il servizio idrico di una famiglia in condizione di difficoltà economica e sociale. E’ stata prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell’articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno che è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all’anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali, e di non pagare il corrispondente quantitativo per i servizi di allontanamento (mediante fognatura) e depurazione delle acque già utilizzate (acque reflue) per chi è soggetto al pagamento di tali servizi.

Come previsto dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico dovrebbero essere riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Per il bonus idrico i requisiti prevedono un indicatore ISEE per il nucleo familiare non superiore a 9.530 euro oppure un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro per un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico.

Quello che sorprende è che in Provincia di Trento il bonus sociale idrico viene negato ai cittadini in possesso dei requisiti in quanto, secondo i gestori, lo stesso “non può essere applicato perché non previsto dal modello tariffario”. Si parla sempre di acqua pubblica, ci si riempie la bocca con la correlazione acqua – Autonomia, ma alla prova dei fatti facile dedurre che si tratta solo di propaganda e per i trentini (specie se meno abbienti) ci sono solo beffe.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1) le ragioni per cui la Provincia autonoma di Trento non consente l’applicazione del bonus sociale idrico;

2) quali iniziative intende adottare per ripristinare il principio di equità tra tutti gli altri italiani e i trentini penalizzati dalla negata applicazione del bonus sociale idrico.

*

Filippo Degasperi

Provincia autonoma Trento (Gruppo consiliare Onda)