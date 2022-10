DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * BRILLAMENTO ORDIGNI BELLICI: « DAL LAGO DI CEI AL PARCO NATURALE DELLE PALE DI SAN MARTINO, DI MALE IN PEGGIO »

17.58 - lunedì 10 ottobre 2022

Interrogazione n. 4011 – Brillamento ordigni bellici: dal lago di Cei al Parco Naturale delle Pale di San Martino, di male in peggio. Nelle scorse settimane lo scrivente era intervenuto per responsabilizzare la Provincia rispetto alla scelta di procedere al brillamento di ordigni bellici nella zona di malga Cimana.

Dopo la presa di posizione del sindaco di Pomarolo e della comunità, era arrivata la positiva notizia che la zona del lago di Cei sarebbe stata risparmiata e che, per neutralizzare gli ordigni, si sarebbe individuata un’area diversa. Sorprende che tale area sia stata individuata all’interno del Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino e precisamente in Val Cigolera, zona speciale di conservazione. Sorprendono il silenzio e l’accondiscendenza del sindaco il cui territorio sarà coinvolto nelle operazioni.

Sorprendono il silenzio del Parco e della Provincia a difesa di un territorio pregiato. Viste le ultime scelte e azioni intraprese con riferimento alla comunità del Primiero, a cominciare da quella di aprire la discarica di Imer, sorprende poi che a pagare le spese dell’apparente assenza della politica sia ancora una volta questo territorio. Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se e quando il sindaco ha assecondato le richieste del Commissariato del Governo e se delle sue scelte è stato informato il Consiglio comunale;

2. se il Parco è stato coinvolto in questa vicenda ed eventualmente secondo quali modalità;

3. se la Provincia non ritiene urgente intervenire per prevenire un’iniziativa che rischia di avere conseguenze pesanti sull’ambiente del Parco Naturale;

4. se la Provincia è stata coinvolta nelle decisioni per l’individuazione del sito; 5. se in Trentino, un territorio che dispone di cave dismesse e discariche chiuse, non sia possibile individuare un contesto più idoneo per interventi che sono necessari ma incoerenti rispetto al sito oggi indicato per i brillamenti.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi.