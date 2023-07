DEGASPERI (ONDA) * ELEZIONI TRENTINO: « PRESENTATA LA COALIZIONE CON FILIPPO DEGASPERI “CANDIDATO PRESIDENTE PAT”, ASSIEME A “UNIONE POPOLARE” E “PRIMIERO ‘LA ME VAL’ »

17.47 - martedì 18 luglio 2023

La coalizione “Onda Popolare per un Trentino resistente, innovativo e solidale”si è presentata alla stampa, lanciando ufficialmente la candidatura a Presidente della Provincia Autonoma di Trento del Consigliere provinciale di Onda, Filippo Degasperi.

Le Liste di Coalizione saranno

– ONDA

– UNIONE POPOLARE

– PRIMIERO “LA ME VAL”

Nella conferenza stampa di presentazione a Trento è intervenuto, dapprima il capolista di Unione Popolare Giuliano.Pantano, il quale ha motivato il suo appoggio al Consigliere Degasperi con la condivisione, quasi totale, delle tematiche politiche sollevate nel proprio mandato dal leader di Onda. Pantano ha espresso i punti fondamentali alla base della propria candidatura. In primo piano la tutela del lavoro e il diritto a paghe dignitose, la riduzione drastica del consumo di suolo, caratterizzato da grandi opere distruttive dell’ambiente e delle risorse idriche. Il capolista di Unione Popolare ha poi sottolineato la necessità di piani di investimento per la cura e la manutenzione costante del territorio, di politiche per l’equità fiscale (progressività delle imposte dirette), di inclusione e di miglioramento della condizione delle donne, nonché la garanzia dei diritti civili, una scuola e una sanità pubbliche e di qualità, libera da processi di privatizzazione in atto da ormai troppo tempo. Infine, Giuliano Pantano si è detto favorevole alla pace e esprimendo parere contrario all’invio di armi e alle spese militari schierate dal Governo italiano per il conflitto russo ucraino

A prendere parola è stato quindi Daniele Gubert, esponente della lista “Primiero La me Val”, il quale ribadito come l’obiettivo della lista “Primiero La me Val” sarà quello di svegliare il territorio rispetto ad una sempre più diffusa accondiscendenza nei confronti della Provincia su tematiche importanti, “vedasi apertura della tanto discussa discarica di Imér”. Siamo un territorio piccolo e abbiamo relazioni di tipo feudale con la provincia – ha dichiarato Daniele Gubert – e spesso si china il capo difronte ad ogni sopruso.

Noi all’ospedale andiamo a Feltre – ha proseguito l’esponente del Primiero – e non a Trento che dista un’ora e quaranta. Questo è indicativo delle difficoltà, solamente geografiche, del nostro territorio a interagire con il governo provinciale in mancanza di una rappresentanza che riteniamo sia fondamentale per far fronte alle problematiche che anche qui si registrano, specialmente sul fronte dei servizi come sanità, trasporti e scuola”.

Daniele Gubert ha poi sottolineato come la scelta di candidarsi in questa lista non sia stata di carattere localistico, bensì una decisione mossa proprio dalla mancata rappresentatività del Primiero in Provincia, che consentirebbe alle popolazioni di quelle valli di essere la somma delle esigenze e delle peculiarità di questa importante area del Trentino.

È stata poi la volta di Gloria Canestrini, leader di Rinascita Rovereto, che ha dichiarato di aver condiviso il progetto del Consigliere Filippo Degasperi per le battaglie politiche portate avanti nel corso degli anni dal leader di Onda. A partire dalla sanità, dove “l’utenza è sempre più indirizzata verso le disponibilità private e costose perché caratterizzata da tempistiche molto più celeri – ha dichiarato Canestrini, che ha proseguito – Questa soluzione ai molteplici deficit del settore non può essere la strada del Trentino autonomista che, nel corso degli ultimi anni, ha invece intrapreso anche nei servizi scolastici e dell’energia. La capolista di Onda ha quindi concluso ricordando come l’autonomia dovrebbe invece significare ripresa, sviluppo, servizi efficienti e benessere per i cittadini trentini ma in una dimensione pubblica e non privata.

Infine l’intervento più atteso, quello del candidato presidente della coalizione, il Consigliere Filippo Degasperi. “Vogliamo essere la vera alternativa politica per chi si astiene da troppo tempo dal votare perché deluso e disilluso dai precedenti governi provinciali – ha dichiarato il leader di Onda. Degasperi quindi dichiarato di aver accettato con grande entusiasmo la sfida di porsi a capo di una colazione di liste equidistanti dalle deludenti logiche che hanno governato il Trentino negli ultimi 10 anni e, quindi, da centrosinistra e da centrodestra. “Un percorso – ha sottolineato il candidato – che avrà come obiettivo quello di riportare serietà politica in Trentino e favorire la partecipazione di tutti i Cittadini nella la gestione dei meccanismi sociali.”