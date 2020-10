DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) * – PORFIDO – INFILTRAZIONI ‘NDRANGHETA: « PER FUGATTI ” LA POLIZIA è FUMO NEGLI OCCHI ” (“LA CELERE DE VENEZIA”), OGGI RINGRAZIA LE FORZE DELL’ORDINE… » (VIDEO)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





PORFIDO: MEGLIO L’NDRANGHETA DELLA “CELERE DE VENEZIA”….

Era il febbraio 2017. Un disegno di legge nato anche sulla pressione esercitata dalla nostra azione politica prevedeva il coinvolgimento delle Forze di Polizia nel controllo delle attività delle cave.

Apriti cielo….p er il futuro presidente della Provincia la Polizia è il fumo negli occhi (“la Celere de Venezia”) … e sono quelli che oggi ringraziano le Forze dell’Ordine e che vorrebbero l’Esercito in piazza Dante.

Per dire, come ti prendo in giro l’elettore.

Se non ci credete, ascoltate l’intervento di seguito.

*

Filippo Degasperi

Onda Civica Trentino