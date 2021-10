DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * AUDITORIUM OSPEDALE S. CHIARA – INCONTRO TRA SIGLE SINDACALI: « RIUNIONE INTERROTTA PER IL FESTEGGIAMENTO DI UN PENSIONAMENTO? »

Interrogazione. Auditorium dell’ospedale Santa Chiara: riunione interrotta per il festeggiamento di un pensionamento.

Secondo quanto segnalato allo scrivente in data odierna, un incontro tra le sigle sindacali dedicato alla scottante tematica delle sospensioni del personale della sanità e alla gestione del Green Pass, che era in corso presso l’auditorium dell’ospedale Santa Chiara, sarebbe stato bruscamente interrotto.

La ragione addotta sarebbe stata la necessità di predisporre l’auditorium per un banchetto destinato al festeggiamento di un pensionamento.

Già è singolare che in tempi di Covid si utilizzino strutture all’interno dell’ospedale per iniziative ludiche di intrattenimento, ma se effettivamente quanto riportato fosse confermato, sarebbe da capire come un buffet risulti più importante di una riunione dedicata a temi importanti come quello della gestione dell’organizzazione del personale che a partire da domani incideranno significativamente sull’operatività del sistema.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è confermato che la riunione sindacale sia stata interrotta per la predisposizione per il servizio di catering;

2. se il festeggiamento di un pensionamento rientra tra i possibili utilizzi ammessi dell’auditorium dell’ospedale Santa Chiara;

4. chi ha autorizzato l’utilizzo dell’auditorium per i festeggiamenti, chi sarà chiamato a verificare il rispetto delle prescrizioni anticovid e chi è il fortunato festeggiato.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi