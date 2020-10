DEGASPERI (ONDA CIVICA) – FACEBOOK * VITALIZI: « AUMENTI AI POLITICI? È QUELLO CHE VOGLIONO GLI ELETTORI TRENTINI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Aumenti ai politici? È quello che vogliono gli elettori! Non solo nella scorsa legislatura, ma anche il questa avevamo provato a bloccare l’automatismo che porta ad aumentare l’indennità dei consiglieri in base all’aggiornamento ISTAT. Non con le chiacchiere ma con emendamenti portati e fatti votare in aula lo scorso 13 novembre.

Non con i proclami classici di chi da sinistra sbraita e poi si allea con quelli che si sono spartiti 96 milioni di euro di anticipi sui vitalizi.

In sequenza abbiamo assistito alla bocciatura del blocco (quindi Paccher prende in giro i Trentini visto che se aveva tanto a cuore l’eliminazione avrebbe potuto votare per attuarla anziché per mantenerla) e subito dopo all’aumento ulteriore delle indennitá dei sindaci più pagati d’Italia.

Poi sono arrivate le elezioni e i cittadini hanno scelto ancora chi si è distribuito 96 milioni di anticipi sui vitalizi, chi ha confermato la volontà di aumentare automaticamente le indennità e chi ha reso i sindaci del Trentino Alto Adige i più pagati d’Italia (i sindaci di Trento, Bolzano, Rovereto e Merano guadagnano più dei sindaci di Roma e Milano, sempre la Sinistra vicina ai lavoratori).

Di certo stavolta gli elettori non possono dire di non averlo saputo.

Hanno scelto e quindi evidentemente va bene così.

Mi auguro di non sentire nessuno lamentarsi, lagnarsi e piangere al bar.

Oggi sul quotidiano Trentino.