DEGASPERI (ONDA CIVICA) * APSS TRENTINO: « CONDANNATA PER MOBBING DA CORTE DI APPELLO PER I COMPORTAMENTI DI UN DIRETTORE DELL’OSPEDALE S. CHIARA, QUALI PROVVEDIMENTI SONO STATI ASSUNTI? »

Le mancate verifiche, a differenza di quanto fatto nel caso riguardante il direttore di ginecologia del S. Chiara, XX e della XX (i quali hanno concesso l’onore al Trentino di finire e restare tutt’oggi sulle prime pagine di tutti i più importanti quotidiani e trasmissioni di inchiesta della TV nazionale per presunte vessazioni e maltrattamenti a carico di plurimi collaboratori), hanno creato un ulteriore caso clamoroso, forse anche unico in Italia: infatti, il 30 aprile 2021 il XX si è visto assegnare l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Al Presidente della Repubblica qualcuno aveva mai parlato della sentenza numero 5/2020?

Noi crediamo di no e perciò vorremmo sapere chi ha perorato la causa del XX.

Non sono note iniziative di verifica neanche da parte degli altri preposti di APSS alla gestione delle «risorse umane», ovvero il dott. Gabardi, la dottoressa Magnoni, il dott. Gherardini.

Che il focolaio di «cecità selettiva» si sia esteso fino ai loro uffici?

Da questa sentenza parrebbe di capire che i casi di mobbing, presunto od accertato, in APSS siano molti di più di quello, per nulla isolato, che riguarda i dottori XX e XX.

E pensare che, nel caso dei due vertici di Ginecologia del S. Chiara, in maniera che oggi suona quasi beffarda, il dott. Bordon ha dichiarato alla stampa che «Non c’erano elementi di questa “presunta” gravità» a loro carico.

Banale evidenziare che, se i controlli non si fanno, gli «elementi» non si trovano e, grazie alla «cecità selettiva», non si vedono. «Ne avevamo parlato anche con l’allora direttore sanitario ospedaliero provinciale Claudio Dario e con il direttore del Sop Giovanni Maria Guarrera», ha confermato alla stampa l’ex-dg di Trento e oggi dg di Bologna Bordon per il caso XX- XX ma inutilmente, a quanto pare, visti i risultati.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere