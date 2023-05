DEGASPERI (ONDA) * CELLULARI IN CLASSE: « PER IL CENTRODESTRA VA BENE IL “FAR WEST“, VUOTA PROPAGANDA PER GONZI »

14.41 - mercoledì 31 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Filippo Degasperi ,inviato alla redazione di Opinione –

CELLULARI IN CLASSE: PER IL CENTRODESTRA VA BENE IL FAR WEST

I proclami del Centrodestra per vietare l’utilizzo dei cellulari a scuola, strumenti di distrazione continua, si dimostrano come sempre vuota propaganda per gonzi.

Proprio in Trentino, dove governa il Centrodestra ormai da 5 anni, insegnante e scuola rischiano di finire in tribunale, lasciati soli come sempre dopo aver cercato di far rispettare il divieto di utilizzo del telefono in classe. Per superare il problema abbiamo proposto di dotare le classi di box di sicurezza per riporre i cellulari potendo così averli sempre sotto controllo e disponibili.

La proposta è stata bocciata proprio da quel Centrodestra che a parole si fa paladino di “ordine e sicurezza”. Ma che alle chiacchiere non riesce neanche ad aggiungere il distintivo.

Filippo Degasperi

Consiglio Provinciale Trento (Onda)

Questi i proclami del Centrodestra… poi glielo fai votare e lo bocciano…

