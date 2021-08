DALZOCCHIO – LEONARDI – MASÈ – GUGLIELMI (LEGA TRENTINO / FORZA ITALIA / CIVICA / FASSA) * RIFORMA SANITÀ E APSS: INNOVAZIONE A FAVORE DI CITTADINI E TERRITORI »

“Con riferimento alla proposta della Giunta di riorganizzazione provinciale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), intendiamo esprimere il nostro appoggio a quella che consideriamo una innovazione positiva per più ordini di ragioni. Ragioni che, in questi giorni, ci sembrano non essere state adeguatamente messe in luce e che, proprio per questo teniamo qui, in sintesi, a sottolineare.

Il primo motivo per cui consideriamo detta riforma preziosa e da sostenere è che essa traduce in concreto le idee con cui, nell’ottobre 2018, la coalizione di centrodestra autonomista popolare per il cambiamento chiede, ottenendola, la fiducia dei trentini, attraverso un programma che affermava esplicitamente come «la rete ospedaliera pubblica» dovesse «essere ripensata» all’insegna di un «servizio sanitario decentrato» (pp.25-26).

Ebbene, la «rete ospedaliera diffusa» che la riforma prevede si pone precisamente in quest’ottica. Non solo: al di là di considerazioni politiche, c’è da dire che con la direzione intrapresa si torna a prestare attenzione ai cittadini, di nuovo protagonisti di un servizio sanitario innovato: non più i territori organizzati in base ad una certa organizzazione sanitaria, bensì una organizzazione sanitaria pensata in base ai territori e alle loro esigenze. La differenza è sostanziale.

Ancora, la riorganizzazione provinciale dell’Apss si pone come opportuno anzi doveroso superamento di un modello, quello della macro organizzazione voluta dal centrosinistra – ufficializzato con la Deliberazione n.2539 del 29 dicembre 2016 –, che in pochi anni ha mostrato tutti i suoi limiti, in termini di moltiplicazione d’incarichi e di assetti pachidermici che però non hanno migliorato i servizi al cittadino, tutt’altro.

Per queste e altre ragioni – sulle quali non mancheremo di tornare -, consideriamo la riforma dell’Apss positiva, confidando quanto meno di metter a tacere la reiterata critica secondo cui la maggioranza di centrodestra alla guida del Trentino «non fa riforme» e «non ha visione». Ripensando l’Apss nell’ottica poc’anzi esposta, infatti, viene effettuata una riforma con una visione chiara: quella d’una ritrovata vicinanza ai cittadini, senza più penalizzazioni territoriali”

È quanto affermato in una nota dai Consiglieri provinciali Mara Dalzocchio, Giorgio Leonardi e Vanessa Masè, Luca Guglielmi, rispettivamente capogruppo di Lega Salvini Trentino, Forza Italia, La Civica, lista Fassa.