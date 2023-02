DALZOCCHIO (LEGA) * WELFARE: « SANITÀ TRENTINA PROMOSSA, I LEA ANNO 2020 (LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA) AD UN PUNTEGGIO DI 259,6 (SU UN MASSIMO 300) »

16.32 - giovedì 23 febbraio 2023

DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) : “SANITA’ TRENTINA PROMOSSA”

“L’ultimo anno di legislatura è anche momento di bilanci e le notizie provenienti dalla Fondazione GIMBE – fondazione di ricerca, informazione e formazione indipendenti per il miglioramento della salute delle persone – sono estremamente positive in materia di sanità trentina.

La Provincia Autonoma di Trento è risultata adempiente rispetto ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per il 2020 – anno della pandemia – con un punteggio di 259,6 su un massimo di 300.

Si tratta di parametri che valutano le prestazioni che il Servizio sanitario pubblico eroga gratuitamente o tramite il pagamento del ticket.

Ma le buone notizie non si fermano qui. Infatti, sempre secondo il medesimo studio, sulla base del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), il nostro Trentino ha registrato un punteggio notevole (93,07 su media di 60) nell’assistenza ospedaliera, classificandosi al primo posto tra tutte le regioni e province autonome.

Successo della Provincia di Trento anche per gli altri indicatori: nell’area prevenzione, con un punteggio di 88,42 su media di 60, il Trentino si è guadagnato il terzo posto, mentre nell’area distrettuale, il punteggio di 78,07 ha assicurato il decimo posto.

Preme ricordare che risultati di questo tenore fanno riferimento al periodo forse più critico per la sanità, quello della pandemia COVID-19, confermando quanto – pur nella difficoltà – la Giunta provinciale abbia sempre mantenuto il focus sul benessere e la salute dei cittadini”.

È quanto affermato in una nota dal Capogruppo provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio