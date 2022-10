DALZOCCHIO (LEGA) * VOLONTARIATO E TERZO SETTORE: « LA GESTIONE AUTONOMA DEI REGISTRI SIA PAT, NON SOLTANTO PER PROFILI MERAMENTE OPERATIVI »

20.14 - giovedì 27 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Nella seduta odierna, il Consiglio provinciale ha discusso e approvato all’unanimità la mia mozione con cui si chiedeva di agevolare le organizzazioni di volontariato e del terzo settore per quanto attiene gli adempimenti burocratici imposti dalla Riforma nazionale. Le novità normative in vigore da quest’anno, infatti, impongono obblighi piuttosto onerosi connessi alla registrazione, soprattutto per quelle associazioni e organizzazioni di piccole e medie dimensioni che non possono contare sul supporto di reti statali e che caratterizzano in misura prevalente le realtà esistenti sul nostro territorio.

Il Trentino, da sempre, è protagonista ed esempio in punto di volontariato e terzo settore. Ambiti e persone il cui impegno non merita di trovare ostacoli o complicazioni ma supporto. Per questi motivi, ho chiesto che la gestione complessiva dei registri delle organizzazioni menzionate sia gestita autonomamente dalla Provincia di Trento e non soltanto, come accade attualmente, per i profili meramente operativi.

L’impegno preso dalla Giunta di attivarsi presso le istituzioni nazionali sul punto, conferma l’attenzione della stessa alle realtà del territorio e consentirà, nel rispetto della disciplina generale, di onorare le finalità delle organizzazioni e degli enti di volontariato e terzo settore, semplificando gli oneri burocratici a beneficio delle attività vere che abbracciano molteplici settori”.

E’ quanto affermato in una nota dalla Capogruppo Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio