DALZOCCHIO (LEGA) * VIABILITÀ: « APPROVATO MIO ODG, LA GIUNTA PAT PREVEDE DI TROVARE LE SOLUZIONI PER IL TRATTO STRADALE VOLANO – S. ILARIO – ROVERETO »

16:20 - 16/12/2021

È stata approvata nel corso della seduta del Consiglio provinciale l’ordine del giorno del Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, con il quale si è impegnata la giunta a valutare attentamente nell’ambito dell’attuale Convenzione sull’Urban Pass tra la Società Autostrada del Brennero e la Provincia Autonoma di Trento, che verrà estesa alla tratta Rovereto Sud – Trento Nord, in coerenza con il Protocollo tra la Provincia e il Comune di Rovereto, la fornitura da parte di A22 del dettaglio dei flussi di traffico in entrata uscita dai vari caselli lungo la tratta per valutare l’impatto che la disposizione ha sulla tratta Volano – S. Ilario – Rovereto.

A riguardo il Capogruppo Dalzocchio ha affrontato il tema affermando: “L’asse viabilistico della Strada Statale 12, ovvero la strada principale che collega Rovereto e Trento passando per l’abitato di Volano, è stata invano oggetto per decenni di diverse valutazioni, dibattiti, mozioni per individuare una soluzione puntuale ed unitaria che non si fermi a Sant’Ilario.

Che si tratti, infatti, di traffico da attraversamento, come nel caso del comune di Volano, diviso a metà dalla statale, o di attrazione di traffico come invece avviene per il Comune di Rovereto, tutte le amministrazioni che si sono succedute sono sempre state concordi nell’affermare che il problema della SS12 debba assolutamente essere risolto con urgenza e in via definitiva”.

*