DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * ELEZIONI PROVINCIALI: « CON FUGATTI RI-CANDIDATO PRESIDENTE, MI CANDIDERÒ BEN VOLENTIERI PER IL PARTITO »

DALZOCCHIO (LEGA SALVINI TRENTINO): “CON FUGATTI RI-CANDIDATO PRESIDENTE, MI CANDIDERÒ BEN VOLENTIERI PER LA LEGA”

“Ho appreso, devo dire, con un certo stupore come alcuni organi di stampa mi abbiano inclusa tra gli esponenti istituzionali della Lega Salvini Trentino dei quali, a causa di un presunto declino di consensi della Lega, sarebbe «a rischio» la rielezione. Ora, rispetto a tale ricostruzione, ci tengo a fare alcune brevi ma importanti precisazioni. La prima, doverosa annotazione è che “i conti” sui seggi e sugli eletti, in occasione delle prossime elezioni provinciali, non li farà alcun partito: li faranno i trentini – e soltanto loro. Motivo per cui inviterei alla prudenza e a non sbizzarrirsi dandosi alla futurologia elettorale, disciplina della quale mi permetto di dubitare.

In seconda battuta, evidenzio che appartengo a quella base, fiera e militante, che sostiene la Lega da decenni. Non sono dunque tra quanti valutano di candidarsi in base a quello che dicono o non dicono i sondaggisti, gli indovini o chi abbia sogni premonitori. Servire i cittadini – tutti i cittadini – è infatti qualcosa che viene prima, a mio avviso, di piccoli interessi di bottega.

Certo è – terza considerazione – che per me un discrimine esiste, in vista delle elezioni di quest’autunno: è la ri-candidatura di Maurizio Fugatti quale Presidente della Giunta provinciale, appoggiato con convinzione dalla medesima coalizione del centrodestra autonomista e popolare, anzi perfino da una compagine più vasta rispetto a quella del 2018. Per me, questa sì, è una «conditio sine qua non».

Il progetto di cambiamento del Trentino che il Presidente Fugatti ha avviato cinque anni or sono, infatti, è troppo importante per esser lasciato a metà. Questo è il vero «rischio» da cui guardarsi e che personalmente determinerà la mia ricandidatura. Il resto, ripeto, sono solo parole e proiezioni, stime e valutazioni che interessano poco la sottoscritta e, son certa, per nulla i trentini che sono alle prese con tutt’altre priorità”.

È quanto affermato in una nota dal Capogruppo provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio