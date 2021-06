DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * CONSIGLIO REGIONALE: « STOP AL DEGRADO? SE C’É QUALCUNO CHE DOVREBBE DIRLO SIAMO NOI, LE MINORANZE SONO STATE POCO CORRETTE »

“Come spesso accade, ci si ferma sul solo dito e ci si dimentica la Luna. Così, anche oggi sui media locali, continua l’indignazione per una espressione di critica certo forte (sul «pigiama party») – e per la quale, attenzione, le scuse sono state immediate – pronunciata ieri in Consiglio regionale, e ci si dimentica dell’atteggiamento complessivo di scarso rispetto delle minoranze che, con il loro comportamento, ieri hanno impedito, paralizzando i lavori con fare offeso, l’elezione alla presidenza della Regione di Maurizio Fugatti.

Non solo. Nel corso di questa prima parte di Legislatura, da parte proprio delle minoranze, più volte alle donne della Lega si è mancato di rispetto (Assessori son state apostrofate come «mamme stanche») senza che ciò abbia mai indignato alcuno; singoli consiglieri leghisti sono poi stati definiti «minus habens» e sono volate pure accuse di alcolismo. E mi fermo qui – benché di oscenità sentite da rammentare ve ne sarebbero molte altre -, per dire che, appunto, se c’è qualcuno che avrebbe il titolo di dire il suo «stop al degrado», quel qualcuno è proprio la Lega.

Quanto avvenuto ieri in Consiglio regionale, invece, prova l’arroganza delle minoranze le quali hanno colto il pretesto di due parole sopra le righe per paralizzare del tutto lavori d’Aula che, attenzione, stavano già rallentando in modo non rispettoso delle istituzioni. Auspico naturalmente che, nella prossima seduta, i toni possano essere diversi da parte di tutti, ma non ci sto ad una ricostruzione secondo cui quanto accaduto sia sola responsabilità leghista, perché la verità dei fatti è un’altra. Ed è grave che si continui a proporre una narrazione unilaterale dei fatti”,

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo Salvini Trentino, Cons. Mara Dalzocchio