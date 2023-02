DALZOCCHIO (LEGA) REPLICA A MAESTRI (PD) * SCUOLE INFANZIA: « DICHIARAZIONI SCONCERTANTI, PRONUNCIATE DA CHI DOVREBBE RAPPRESENTARE IL PARTITO DEI LAVORATORI »

18.51 - martedì 7 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DALZOCCHIO REPLICA A MAESTRI: SU SCUOLE INFANZIA DICHIARAZIONI SCONCERTANTI.

Sono rimasta basita nel leggere circa le dichiarazioni del Consigliere e Segretario uscente del Partito Democratico Lucia Maestri sulla risposta data dall’Assessorato all’Istruzione in merito alle scuole dell’infanzia. L’esponente del Partito Democratico – sobillata probabilmente da qualche solito noto – ha infatti dichiarato che non vale la pena tener le scuole dell’infanzia – servizio offerto in modo capillare sul territorio – aperte per solo 7.905 bambini su 13.400.

Dichiarazioni pesanti soprattutto se pronunciate da quella che dovrebbe rappresentare il partito dei lavoratori e quindi anche di tanti giovani padri e madri che – purtroppo – non sempre hanno la possibilità di rimanere in ferie per il mese di luglio o di avere parenti che possano tenere i loro figli e che vedono proprio nel prolungamento dell’anno scolastico la possibilità di poter condurre una vita normale grazie a un servizio offerto in modo capillare sul territorio. Un discorso che probabilmente non va bene a qualcuno in casa Partito Democratico quello relativo alla possibilità di dare un aiuto alle coppie con figli, ma non solo.

L’esponente del Partito Democratico critica un’iniziativa che vede sempre più coppie aderirvi dato che quest’anno vi è già un numero di iscrizioni superiori a 8.700 bambini con buona pace delle dichiarazioni di Maestri che aprono – piuttosto – una preoccupante finestra sulla possibilità da parte del centrosinistra di togliere servizi nelle valli. Una decisione politica che per certi versi il centrosinistra ha già nel passato sostenuto e che noi della Lega – assieme agli altri nostri alleati – abbiamo sempre combattuto perchè per noi nessun Trentino deve esser lasciato indietro.

*

Mara Dalzocchio