DALZOCCHIO (LEGA) * INTERVENTI PAT: « BENE L’ATTENZIONE POSTA SULLA PORTINERIA DI VILLA IGEA – ABITATO DI SANT’ILARIO – SANTA MARGHERITA D’ALA »

“Abbiamo chiesto e ottenuto dall’amministrazione provinciale di attivarsi affinché possano essere eseguiti i lavori di manutenzione e restauro della portineria di Villa Igea, da tempo in condizioni critiche e la cui piena operatività rappresenta un elemento di fondamentale utilità per il buon funzionamento dell’intero presidio ospedaliero”, ad affermarlo il Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, al termine dell’approvazione dell’ordine del giorno che interessa la struttura ospedaliera presente nel capoluogo provinciale e che attualmente presenta condizioni – critiche, per non dire fatiscenti – in cui, per la verità ormai da tempo, versa proprio la portineria del presidio ospedaliero in parola; una portineria che non solo non rappresenta un bel «biglietto da visita» per i pazienti di Villa Igea, ma anche non facilita il lavoro di chi vi opera”.

La Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio, ha poi aggiunto: “Sono soddisfatta per l’attenzione posta dall’amministrazione provinciale riguardo questo delicato argomento così come sono soddisfatta anche per l’approvazione di altri due ordini del giorno che hanno come prima firmataria la sottoscritta. Uno riguarda di considerare l’inserimento, nel futuro Piano d’Azione (PA) – relativo a vari tratti della rete viaria di competenza della P.A.T su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all’anno – dell’intervento del completamento delle barriere antirumore per l’abitato di Sant’Ilario a Rovereto, anche ad esito delle risultanze del medesimo Piano.

L’altro, invece, riguarda l’abitato di Ala, ovvero si è approvato l’ordine del giorno che prevede di valutare, nell’ambito della programmazione delle opere di infrastrutturazione – e compatibilmente anche con le risorse che si renderanno disponibili in questa o nelle prossime manovre di bilancio – la finanziabilità di una rotatoria a norma e adeguatamente dimensionata a Santa Margherita di Ala, con l’aggiunta del completamento del marciapiede che, da Santa Margherita appunto, sale verso nord e verso Chizzola”.