DALZOCCHIO (LEGA) * HOSPICE PEDIATRICO DEL TRENTINO: « GIORNATA MONDIALE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, PRESENTATA UNA MOZIONE PER AIUTARE I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE »

“Oggi il gruppo della Lega ha depositato una proposta di mozione per la realizzazione di un hospice pediatrico del Trentino. Lo abbiamo fatto oggi perché ci sembrava giusto dare un significato maggiore all’8 ottobre che è la Giornata mondiale delle cure palliative pediatriche.

Tale struttura, in collaborazione con la Rete delle cure palliative pediatriche e l’Unità Operativa multizonale di cure palliative, rappresenterebbe il naturale seguito di quanto voluto fino ad ora dall’attuale Giunta, ossia fornire un’assistenza adeguata, qualificata e specifica per le esigenze dei bambini e dei ragazzi che necessitano di cure palliative e di terapia del dolore, senza trascurare anche la necessità di un supporto costante per tutto il nucleo familiare.

In questa importante ricorrenza, attraverso questa proposta di mozione, si vuole trasmettere un messaggio di speranza a queste famiglie, colpite dal dramma della malattia e della sofferenza dei propri bambini e ragazzi: la Provincia di Trento saprà mettere in campo i più opportuni servizi e risposte per garantire una vita il meno dolorosa possibile, nel massimo rispetto della dignità di tutti i bambini e ragazzi che necessitino di tale assistenza.”

E’ quanto affermato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.