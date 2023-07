DALPALÙ (FDI) * CASA CIRCONDARIALE SPINI GARDOLO TRENTO: « AGGRESSIONE AD AGENTE POLIZIA PENITENZIARIA, CHIEDIAMO IL RIMPATRIO PER I SOGGETTI VIOLENTI »

08.47 - lunedì 24 luglio 2023

Aggressione ad agente della penitenziaria, chiediamo il rimpatrio per soggetti violenti. “Era l’otto di maggio quando, in qualità di Consigliera provinciale del Gruppo FdI Trentino, visitai la Casa Circondariale di Trento. Potei in quella sede constatare l’operato e le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria. Attraverso le loro testimonianze appresi la pericolosità del loro lavoro: molte sono le aggressioni che subiscono, per non parlare degli insulti.

Dopo l’ennesima aggressione, e questa volta grave, che ha causato alla guardia carceraria 15 gg. di prognosi, chiediamo sia fatta giustizia. Dobbiamo garantire un ambiente di lavoro sicuro, a fine di ciò si vede necessario un provvedimento che possa mettere un punto a queste situazioni inammissibili. Come Fratelli d’Italia, in accordo con il nostro Commissario regionale, Alessandro Urzì, chiediamo il rimpatrio per soggetti violenti a spese dei Paesi d’origine”.

Cons.re Bruna Dalpalù

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia