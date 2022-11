DALLAPICCOLA E DEMAGRI * ‘CASA AUTONOMIA.EU’: “ PRESENTATO OGGI IL NUOVO MOVIMENTO POLITICO DEL TRENTINO, SAREMO PRESENTI NELLE VALLI E CITTÀ “

20.12 - mercoledì 09 novembre 2022

In un momento in cui molti elettori non si sentono rappresentati il nuovo movimento si propone come alternativa alle forze politiche attualmente al governo, rilanciando i valori autonomisti, popolari, democratici e progressisti di cui si sente la mancanza

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del neonato movimento Casa Autonomia.eu. Davanti ai microfoni della stampa hanno parlato la presidente Paola Demagri, il vicepresidente Michele Dallapiccola e i consiglieri Cristiano Moiola e Guido Trebo, che assieme a Marisa Postal formano il direttivo del nuovo movimento politico trentino.

Paola Demagri (presidente Casa Autonomia.eu): “Siamo orgogliosi di annunciare la nascita del nuovo movimento politico culturale Casa Autonomia.eu.

Ieri sera si è tenuta a Mattarello la serata fondativa, dedicata ai soci che ormai da un mese lavorano duramente a questo progetto. Abbiamo raccolto una settantina di adesioni, tra cui quelle di due consiglieri provinciali, dieci amministratori e un’altra sessantina di cittadini provenienti da tutta la Provincia.

Attraverso questo movimento parleremo di sociale e di politica, dando voce ai bisogni dei trentini e sempre aderendo ai principi esplicitati dal nostro simbolo. L’attività entra subito nel vivo: a partire dalle prossime settimane saremo presenti nelle valli e nelle città, dove la proposta viene sviluppata con le persone che vogliono condividere questo percorso e che intendono partecipare alla costruzione di un’alternativa alle attuali forze di governo provinciale”.

Michele Dallapiccola (vicepresidente Casa Autonomia.eu): “Vogliamo offrire una casa a quell’enorme fetta di elettorato che al momento non ne ha una. Alle ultime elezioni più del 40% dei trentini non si è presentato alle urne e noi ci siamo chiesti il perché di questa reticenza. La risposta che ci siamo dati è che l’attuale offerta politica corrisponde a dei prodotti preconfezionati ormai superati. Vogliamo quindi proporci come alternativa per gli elettori. Un’alternativa con una forte impronta autonomista, ma anche popolare, democratica e progressista. Rimaniamo inoltre aperti alla collaborazione con altre forze e partiti, sempre disponibili a lavorare insieme per costruire una politica trentina alternativa a quella che c’è ora”.

Cristiano Moiola (consigliere Casa Autonomia.eu): “Il nostro obiettivo è molto chiaro: vogliamo un Trentino non più verticale, ma orizzontale, dove i cittadini siano tutti uguali, partecipino al dibattito e si sentano rappresentati all’interno della scena politica. Vogliamo costruire un movimento capace di essere protagonista alle prossime provinciali, mantenendo sempre il rispetto e il dialogo come basi di tutte le nostre attività all’interno della pubblica amministrazione”.

Guido Trebo (consigliere Casa Autonomia.eu): “Il progetto mi ha conquistato subito, anche perché ho già vissuto un’esperienza simile con la lista Civica Autonomia di Arco, che ha raccolto un discreto successo. Quindi quando ho sentito la proposta di Casa Autonomia.eu non ho potuto fare a meno di salire a bordo. Credo fermamente che questa sia la strada giusta per uscire dalla situazione attuale in cui la politica si è ripiegata su dei personalismi piuttosto che concentrarsi sugli ideali. Siamo convinti che questo movimento possa diventare grande e sono contento di avere l’opportunità di farne parte fin dall’inizio”.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 18 novembre alle 20.30, quando si terrà l’ufficiale serata di presentazione a Trento, località Clarina. All’evento sono invitati tutti i cittadini interessati a scoprire di più sul movimento, oltre che tutte le forze politiche.