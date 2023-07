DAL RÌ (UDC TN-AA) * NOMINA COMMISSARIO ALTO ADIGE: « KIEM È NOTO PROFESSIONISTA DI GRUPPO ETNICO TEDESCO, FORTE DI ESPERIENZA CONSOLARE »

17.02 - giovedì 20 luglio 2023

L’aver individuato Bernhard Kiem come Commissario straordinario dell’UdC per l’Alto Adige un noto professionista e dirigente d’azienda che appartenesse al gruppo etnico tedesco e fosse forte di un’esperienza consolare e di lunghi e proficui rapporti in campo nazionale vuole significare per UdC un’ambizione ad essere un Partito concentrato sui valori e capace perciò di una proposta interetnica in Alto Adige – Sudtirol.

Noi crediamo in uno sforzo di coerenza e concordia che origini dai primi 54 articoli di quella Costituzione che nei decenni ha permesso l’Autonomia Speciale e la tutela della minoranza tedesca.

Nulla di più chiaro potevamo dire agli elettori della Provincia Autonoma di Bolzano : Insieme per Cambiare, Uniti per Crescere.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

