DAL RÌ (UDC TN-AA) * COALIZIONE CENTRODESTRA: « L’INVITO DI OGGI DI URZÌ (FDI) VA INTESO COME SEGNALE DI APERTURA VERSO L’ALLARGAMENTO AL PATT »

18.50 - sabato 3 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’invito del Commissario di FdI, dott. Alessandro Urzì alla coalizione che espresse la maggioranza uscente ad un tavolo di confronto, allargato fin da subito al PATT ed alle sigle riferite ai fuoriusciti dalla Lega non ancora confluiti in FdI, se includerà quella Civica che già esprime un assessore di giunta, va inteso come un preciso segnale di apertura e disponibilità verso quell’allargamento della coalizione al PATT che, in attesa degli esiti delle elezioni amministrative che hanno interessato diverse regioni ed alcuni capoluoghi, aveva rappresentato nel suo proporsi, un elemento di incomunicabilità nella maggioranza uscente.

La non marginale cortesia di offrire un lasso di 8 giorni agli invitati per focalizzarne assieme le finalità va inteso come un segno evidente di quella volontà di sintesi che le troppe voci in campo avevano posto in secondo piano ed a cui UdC T.AA. ha sempre fatto riferimento con i propri auspici, a cominciare da quello del Segretario Nazionale Lorenzo Cesa.

La coalizione sarà unita e l’ipotesi di allargamento al PATT è un’ulteriore opportunità di ottenere il premio di maggioranza, questo il nostro auspicio sulla proposta odierna di Alessandro Urzì.

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino alto Adige