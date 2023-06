DAL RÌ (UDC TN-AA) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « NOI SCOMMETTIAMO SU “ANTICHI FONDAMENTALI”, SUI PRIMI 54 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE »

18.49 - lunedì 5 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Ci sono filoni che nella tradizione cinematografica vengono riproposti con una certa regolarità e diverso successo. Il tempo che si ripropone sempre eguale a sé stesso o ciò che il tempo ha seppellito e che pure non vuol morire. Nella maggioranza dei casi non si tratta di capolavori.

Così è anche in politica. Co-protagonisti che non vogliono lasciare il palco pur dopo molti tramonti. A guardare al dibattito sulle candidature nel PD si coglie come gli errori del 2018 non siano stati né compresi né metabolizzati. Speriamo che il triste esempio regalatoci da sinistra serva ad evitare che il “ritorno dei morti viventi” contagi tradizioni che nel tempo han voluto e saputo rinnovarsi.

L’affollarsi di “idee nuove” che da troppi lustri son sempre le stesse potrebbe allontanare gli elettori dalle urne. Noi scommettiamo su “antichi fondamentali” e sui primi 54 articoli della Costituzione. Siamo dei tradizionali e dei popolari, non dei conservatori.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige