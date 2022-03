CUB – TRENTO / CONFEDERAZIONE UNITARIA BASE* EMERGENZE SOCIALI: « CHIUDONO LE FABBRICHE – LE PICCOLE E MEDIE AZIENDE – I NEGOZI, DOBBIAMO FERMARE QUESTO DELIRIO »

21.00 - giovedì 17 marzo 2022

Dalla pandemia alla guerra, siamo nelle mani del dott. Stranamore. Ingabbiato nell’incubo che ha prodotto esso stesso, il governo Draghi – Speranza, non intende mollare la presa su Green pass e mascherine e si dichiara pronto a rimettere in moto il meccanismo delle più feroci restrizioni, dopo il periodo pasquale-estivo. Il prossimo decreto non ci libererà.

Mentre in tutto il mondo si tolgono Green pass e mascherine noi siamo inchiodati alla follia di “Tachipirina e vigile attesa”, alla negazione delle cure domiciliari, all’occultamento sempre più problematico delle reazione avverse ai vaccini anti-Covid, che abbondano in ricerche e pubblicazioni scientifiche.

Da un macello all’altro. Un inarrestabile delirio. Chiudono le fabbriche, chiudono le piccole e medie aziende, chiudono i negozi, aumentano i prezzi dell’energia, delle tariffe, della benzina e dei generi alimentari, aumentano i disoccupati, i cassaintegrati e i poveri nel nostro Paese; siamo sull’orlo di una gravissima crisi economica sociale e democratica. Dobbiamo fermare questo delirio!

Nell’ignavia o nel più brutale cinismo per le macerie che continuano a lasciarsi alla spalle, governo e partiti ora si calano l’emetto e lanciano proclami bellicosi senza alcuna connessione con la realTà, motivandosi nella più grottesca delle sceneggiate dell’informazione che deforma e mente senza pudore o vergogna. Basta Green pass, mascherine e obblighi vaccinali! Nessun supporto alla guerra!

L’Italia deve applicare gli art. 1, 16, 32, 36 ed in particolare l’articolo 11 della Costituzione e quindi fuori dalla Nato e dall’Unione europea!

Per tutti: Appuntamento a Trento in piazza Dante il 19 marzo, alle ore 14.30, per un corteo di protesta. A seguire una festa dei resistenti.