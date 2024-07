CUB – SBM * TRENTO – BY PASS FERROVIARIO: «LETTERA-PEC APERTA A, COMMISSARIO GOVERNO – PROCURA REPUBBLICA – INAIL – PAT – COMUNE TRENTO – UOPSAL- APSS – RFI -CONSORZIO TRIDENTUM»

16.52 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Trento, 24 luglio 2024

SpettabilI:

R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. – Piazza della Croce Rossa 1

CONSORZIO TRIDENTUM (P.I. 17080411006) – – Sede Legale: VIA Giulio Vincenzo Bona 65 – 00156 ROMA / Sede Operativa: Via S. Sebastian 11

U.O.P.S.A.L. – Direzione Generale – Centro Servizi Sanitari – Viale Verona 38123 TRENTO (TN)

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento – Via Alcide Degasperi 79 38123 TRENTO (TN)

Assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione della P.A.T. – Mario TONINA – Via Gilli 4 – CENTRO NORD TRE –

38121 TRENTO (TN)

INAIL – Direzione Provinciale – Via Gazzoletti 1/3 38122 TRENTO (TN)

SINDACO di Trento – via Belenzani 19 38122 TRENTO (TN)

Commissario del Governo per la Provincia di Trento – Giuseppe dottor PETRONZI – Corso III Novembre 11 38122 TRENTO (TN)

Sandro dottor RAIMONDI Procura della Repubblica di Trento – Largo Pigarelli 1

A tutti gli Organi di Informazione Locali – Loro indirizzi di posta elettronica ordinaria

Oggetto: pubblicazione aggiornamento dati ambientali sulle aree della circonvallazione ferroviaria di Trento, imbocco nord, del 22 luglio 2024 – richieste ed interventi a tutela dei lavoratori pubblici e privati ivi impiegati.

Spettabili Aziende,

Illustrissime Autorità Pubbliche,

in data 22 luglio 2024 l’A.P.P.A. (Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente) di Trento ha pubblicato i dati concernenti i monitoraggi ambientali previsti ed effettuati da R.F.I. e dalla medesima Agenzia nell’ambito delle attività relative al progetto di circonvallazione ferroviaria (bypass ferroviario Trento del Corridoio del Brennero), così come risulta dal seguente link:

https://www.appa.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Circonvallazione-ferroviaria-aggiornamento-monitoraggi-APPA.

La Confederazione Unitaria di Base (in sigla C.U.B.) ed il Sindacato di Base Multicategoriale (in sigla S.B.M.), organizzazioni sindacali di base che tutelano i diritti collettivi e soggettivi dei prestatori d’opera, ivi inclusi quelli che interessano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, considerano inquietanti i risultati in essi contenuti. Secondo quanto letto, emerge come in vari punti ove sono stati collocati i sei piezometri all’interno dell’ex scalo Filzi, siano state rilevate alte concentrazioni di inquinanti, comunque superiori ai limiti imposti dall’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento ai seguenti:

Acenaftene,

Benzo(a)pirene,

Benzo(g,h,i)pirilene,

Benzo(k)fluorantene,

Dibenzo(a,h)antracene,

Manganese,

Arsenico.

Dalle schede allegate alla presente in ordine all’elenco di inquinanti appena enumerati, a cui si rimanda per i dettagli, sussistono, senza dubbio alcuno, gravi pericoli per la salute dei lavoratori impiegati in quelle aree.

Un tanto esposto, visti l’articolo 2087 del Codice Civile nonché il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e tutte le altre norme legali e della contrattazione collettiva poste a tutela della sicurezza, della salute e dell’igiene nei luoghi di lavoro,

le scriventi organizzazioni sindacali chiedono:

alle Imprese in indirizzo e, per il Loro tramite, anche a tutte le altre società private in subappalto:

quali siano le misure di sicurezza e di tutela, nonché quali dispositivi di protezione individuale, siano stati adottati nelle aree dell’ex scalo Filzi (imbocco Nord del bypass ferroviario di Trento) per il periodo dal 2022 alla data odierna;

se abbiano sottoposto a visita di sorveglianza sanitaria le maestranze alle Loro dipendenze (a qualsiasi titolo) in periodo ante lavori nelle aree di cui trattasi;

se, a seguito dei risultati emersi negli ultimi monitoraggi dell’A.P.P.A., intendano sottoporre il Loro personale dipendente (a qualunque titolo) a visita di sorveglianza sanitaria straordinaria al fine di verificare se abbiano contratto patologie correlate agli inquinanti tossici con i quali possono essere presumibilmente venuti a contatto;

2. alle Illustrissime Autorità Pubbliche:

se siano state informate, dalle imprese private tutte, dei sistemi di sicurezza e di tutela da queste ultime adottate a tutela e garanzia della salute delle maestranze alle loro dipendenze impiegate nelle aree dell’ex scalo Filzi (imbocco Nord del bypass ferroviario di Trento) per il periodo dal 2022 alla data odierna;

se, laddove non avvenga spontaneamente, intendano, per il tramite dell’UOPSAL (anche in collaborazione con l’INAIL), disporre per tutti i dipendenti delle imprese private in indirizzo (e delle società coinvolte in subappalto), nonché organizzare per i dipendenti pubblici (civili e militari) a mezzo delle strutture sanitarie di riferimento, specifiche visite di sorveglianza sanitaria straordinaria allo scopo di riscontrare se l’esposizione alle sostanze nocive ed inquinanti sopra elencate, limitatamente a tutti coloro (si ripete, dipendenti tanto privati quanto pubblici) che sono stati impiegati, a vario titolo, nelle aree dell’ex scalo Filzi (imbocco Nord del bypass ferroviario) per il periodo dal 2022 alla data odierna;

se intendano sospendere le lavorazioni nei cantieri delle aree indicate dai monitoraggi di A.P.P.A. indicati nel link in premessa.

Le scriventi organizzazioni sindacali confidano nella Loro sensibilità e chiedono di realizzare tutto quanto ivi esposto nell’interesse pubblico, anche ai sensi dell’articolo 32 della Carta Costituzionale.

Chiedono di essere notiziate ai sensi di legge in ordine alle eventuali iniziative che intenderanno eseguire a seguito della presente istanza.

Si dichiarano disponibili, in riferimento alle Autorità Pubbliche, a collaborare con le SS.LL. se richiesto.

Con osservanza,

p, la Confederazione Unitaria di Base p. il Sindacato di Base Multicategoriale

Ezio CASAGRANDA Fulvio FLAMMINI

C.U.B. (Confederazione Unitaria di Base) – Piazza Generale Cantore n. 3 – 38122 TRENTO

S.B.M. (Sindacato di Base Multicategoriale) – Via Giacomo Matteotti n. 40 – 38122 TRENTO

Allegati: c.s. (numero 20 pagine)