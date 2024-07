CTI – COVID TRANSITION INITIATIVE * SARS-COV-2: «TRA L’11 E IL 17 LUGLIO REGISTRÀTI 9 MILA CASI, IL 62% IN PIÙ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE»

17.26 - mercoledì 24 luglio 2024

Nelle ultime settimane i contagi covid in Italia sono aumentati. Nella settimana tra l’11 e il 17 luglio, sono stati registrati quasi 9mila casi (8.942), il 62% in più rispetto ai 7 giorni precedenti quando i casi erano 5.503. I morti sono 40, contro i 33 della settimana precedente (il 21% in più). Questo quanto riportato dal bollettino aggiornato del Ministero della Salute sull’andamento di Covid nel Paese. Un trend che evidenzia la necessità urgente di rinnovare l’attenzione verso nuove strategie di vaccinazione per salvaguardare la Salute Pubblica.

Per questo motivo, i membri della COVID Transition Initiative (CTI), coalizione informale, indipendente e multi-stakeholder composta da esperti europei, hanno reso noto uno statement per invitare i governi locali e le Autorità europee a intraprendere le misure necessarie per supportare una copertura vaccinale ottimale. In linea con le 13 raccomandazioni presentate lo scorso maggio, i membri del CTI sottolineano oggi l’urgenza di:

Fornire raccomandazioni chiare: Le autorità nazionali dovrebbero fornire raccomandazioni e linee guida chiare per la vaccinazione contro COVID-19 in vista della campagna di immunizzazione autunnale. Garantire la disponibilità dei vaccini: Gli enti regolatori dovrebbero collaborare con i produttori di vaccini per garantire la disponibilità tempestiva di diverse piattaforme vaccinali per la campagna autunnale prevista da settembre.