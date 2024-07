CSM * PRESIDENTE TOTI – “ ORDINANZA TRIBUNALE RIESAME GENOVA: ECCHER E BERTOLINI, “VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PROFILI DISCIPLINARI, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO”

18.35 - venerdì 12 luglio 2024

ORDINANZA TOTI TRIBUNALE RIESAME DI GENOVA, ECCHER E BERTOLINI (CSM) “VERIFICARE SUSSISTENZA DI EVENTUALI PROFILI DISCIPLINARI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO”.

In riferimento all’Ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova, che ieri ha

confermato gli arresti domiciliari al Governatore della Liguria, Giovanni Toti, le

Consigliere laiche del Csm Claudia Eccher e Isabella Bertolini hanno chiesto l’apertura di una pratica per verificare se sussistono a carico dei Magistrati, componenti del Collegio, “profili di illecito disciplinare per abnormità, illogicità della motivazione, ed emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge”.

“Non si tratta” – hanno dichiarato le Consigliere – “di censurare l’attività

giurisdizionale dei Magistrati, ma di valutarne il comportamento in relazione ai

richiami etici e alle considerazioni ironiche, che scadono nell’irrisione dell’indagato, contenuti nell’Ordinanza”.

Hanno, inoltre, chiesto che la pratica sia inviata anche alla quarta commissione per

poter valutare se ci siano elementi che incidono sulle valutazioni di professionalità dei Magistrati che compongono il collegio di Genova.