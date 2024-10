CROCE ROSSA ITALIANA * VENEZIA – 160ESINO ANNIVERSARIO: PREMIER MELONI, «SIETE UNO DEI VOLTI MIGLIORI DELLA NOSTRA NAZIONE»

14.14 - domenica 6 ottobre 2024

Più di mille Volontarie e Volontari della Croce Rossa Italiana ieri hanno colorato di rosso La Fenice di Venezia, per il concerto loro dedicato proprio dal celebre teatro in occasione del 160esino anniversario dalla fondazione della CRI.

Dopo i sette Princìpi del Movimento, è stato letto il messaggio giunto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e rivolto proprio ai 150mila Volontarie e Volontari della Croce Rossa Italiana, impegnati ogni giorno a supporto di chi soffre: “I Volontari, il Corpo Militare e le Infermiere Volontarie sono interpreti e testimoni della ‘cultura della cura’ e di un impegno senza pause al fianco delle persone più fragili, contro quella terribile cultura dello scarto e dell’indifferenza che sempre più attraversa le nostre società. Carissimi, siete uno dei volti migliori della nostra Nazione e ci ricordate ogni giorno che donarsi all’altro è l’atto d’amore più bello che si possa fare nella vita. Grazie per tutto quello che fate e per ciò che rappresentate. Buon centosessantesimo compleanno!”

Il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha poi preso la parola e, dopo aver ringraziato tutti i Volontari presenti per il loro impegno quotidiano, con il cuore ai contrasti e ai conflitti dei nostri giorni, ha ribadito: “Mai dimenticare che nessun essere umano è illegale, mai dimenticare che la popolazione civile e gli operatori sanitari, così come gli ospedali, non sono un bersaglio”.

“Domani torneremo a fare compagnia ai nostri amici e colleghi nei Comitati, per continuare questa buona opera”, ha concluso il Presidente della CRI. La serata è proseguita con il Concerto del Coro del Teatro La Fenice, composto da 72 elementi, diretto dal M° Alfonso Caiani e accompagnato al pianoforte dal M° Andrea Chinaglia, impegnati in una selezione di cori tratti da opere di Giuseppe Verdi, tra cui, a titolo esemplificativo, Nabucco, I Lombardi Alla Prima Crociata, Ernani, Il Trovatore, Macbeth, La Traviata, La Forza Del Destino.

Il concerto ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto e della Città di Venezia.