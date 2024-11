CROCE ROSSA ITALIANA * S.PIETRO – PRANZO POVERI: VALASTRO, «UNA GRANDE FESTA DI UMANITÀ, VICINI ALLA GENTE OGNI GIORNO»

21.04 - domenica 17 novembre 2024

“In 340, tra Volontarie, Volontari e personale dipendente, hanno cucinato e servito il pranzo a oltre 1.300 persone nella Giornata mondiale dei poveri, in quella che è stata una grande festa di Umanità”. Lo ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, al termine del pranzo con i poveri che si è svolto, come ogni anno, in Aula Paolo VI e che è stato offerto quest’anno proprio dalla CRI.

“Stare vicini alla gente è quello che facciamo ogni giorno. Oggi c’era un padrone di casa d’eccezione, il Santo Padre, che ci ha rivolto grandi complimenti per il lavoro che facciamo. Complimenti – ha proseguito Valastro – che è bello far arrivare a tutti i Comitati della CRI che operano ovunque nel Paese per quello che fanno ogni giorno in supporto dei più vulnerabili”.

“È stato molto emozionante stare insieme alla gente, in mezzo ai Volontari, aver condiviso la preparazione, l’attenzione alle piccole cose, alla persona che si ha davanti. – ha affermato il Presidente della CRI -Non si è trattato semplicemente di mettere un piatto sulla tavola ma di stabilire un contatto, cercare di meritare la fiducia che viene riposta nella Croce Rossa. Una fiducia che tutti noi vogliamo meritare continuando ad essere sempre Ovunque per chiunque”.

“Ringrazio di cuore tutte le Volontarie e i Volontari che hanno partecipato, alcuni dei quali hanno compiuto un lungo viaggio per essere qui, nonché il personale dipendente, tutti coloro che hanno preparato, cucinato, servito e lavorato gomito a gomito per far sì che questa giornata di Umanità fosse possibile. È attraverso il vostro impegno che ribadiamo il nostro messaggio a tutte le persone in difficoltà: essere poveri non è una colpa, ci troverete sempre qui, al vostro fianco, pronti ad aiutarvi”.