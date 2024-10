CROCE ROSSA ITALIANA * MALTEMPO EMILIA ROMAGNA: VALASTRO, «SITUAZIONE CRITICA, 101 OPERATORI – IDROVORE E MEZZI A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE»

14.08 - domenica 20 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A supporto delle operazioni della Protezione civile nelle aree colpite dal maltempo in Emilia Romagna, la Croce Rossa Italiana ha mobilitato 4 Squadre OPSA in assetto alluvionale, 8 Squadre con modulo idrovora a media capacità e 2 Squadre con modulo idrovora ad alta capacità. Attualmente il personale operativo nelle aree di intervento è di 42 Operatori. La CRI sta inoltre incrementando la propria disponibilità a supporto dell’emergenza inviando sul posto 57 Operatori unitamente a numerosi mezzi tra cui 10 Macchine Movimento Terra, 14 fuoristrada, 7 autocarri, 1 posto di comando avanzato, 19 idrovore. Il totale degli Operatori CRI attivati è di 101.

“Il maltempo sta mettendo nuovamente in ginocchio l’Emilia Romagna. Tra alluvioni, causate dall’ingrossamento dei corsi d’acqua, e frane la situazione resta critica. La Croce Rossa Italiana, nell’ambito del Sistema nazionale di Protezione civile, sta fornendo aiuto alla popolazione ed è impegnata in tutte le operazioni necessarie a supportare le forze attualmente impegnate per far fronte a questa grave emergenza. Esprimo la mia più sincera vicinanza alle popolazioni colpite dai disagi derivanti dal maltempo, soprattutto alla famiglia del giovane ventenne morto a Pianoro, dopo essere stato travolto da un’onda di piena”. Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.