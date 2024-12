CROCE ROSSA ITALIANA – CRI * GIORNATA HIV: «AL VIA LA CAMPAGNA “LOVERED”, NECESSARIA LA SENSIBILIZZAZIONE DI FRONTE AD AUMENTO DIAGNOSI»

11.15 - domenica 1 dicembre 2024

In Italia continuano ad aumentare, dopo il picco negativo del 2020, le nuove diagnosi di HIV. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per la lotta all’Aids, questo trend deve far riflettere. Secondo i dati pubblicati recentemente dal Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2023 le nuove diagnosi sono infatti tornate vicine ai livelli pre Covid, una tendenza che va di pari passo con l’andamento delle altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST), in aumento soprattutto tra i giovani.

“Sono dati che rendono più che mai necessaria un’opera di informazione e sensibilizzazione, sia sulle norme di prevenzione che sull’accesso al test”, ha commentato Edoardo Italia, Vice Presidente della Croce Rossa Italiana e Rappresentante dei Giovani CRI. “È quello che facciamo da anni, attraverso il coinvolgimento dei Giovani della nostra Associazione, portando avanti iniziative nelle scuole, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione, per aumentare la consapevolezza delle persone sui rischi legati alle infezioni sessualmente trasmissibili, fornendo indicazioni corrette su come proteggere se stessi e gli altri, attivando percorsi di educazione sessuale inclusiva e consapevole”, ha aggiunto.

Anche quest’anno, infatti, in concomitanza con la Giornata Internazionale per la lotta all’Aids, la Croce Rossa Italiana lancia LoveRED, la campagna di sensibilizzazione e orientamento ai servizi sui temi dell’educazione sessuale e affettiva. Grazie a una partnership con Durex, 120.000 preservativi e materiali didattico-informativi donati dall’azienda verranno messi a disposizione dei 300 Comitati di Croce Rossa Italiana che su tutto il territorio nazionale saranno impegnati nelle attività di informazione, prevenzione e tutela della salute.

La campagna LoveRED si svilupperà anche sui social della CRI e attraverso la sezione dedicata sul sito dell’Associazione https://cri.it/lovered/.