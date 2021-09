CROCE BIANCA TRENTO * PRIMO SOCCORSO: « IL 24 SETTEMBRE AL VIA IL CORSO DEDICATO ALLE PERSONE CHE ASPIRANO A DIVENTARE VOLONTARI, LA PRIMA SERATA SARÀ DI PRESENTAZIONE » (VIDEO)

Il prossimo corso di primo soccorso dedicato a tutte quelle persone che aspirano a diventare Volontari di Croce Bianca Trento nel ruolo di Soccorritori/autisti di ambulanza, Tecnici per trasporti sanitari oppure Operatori di Protezione Civile (ANPAS) sarà presentato il prossimo venerdì 24 settembre 2021 ad ore 20.30 presso la sede dell’Associazione in Via IV Novembre 95/b a Trento (Gardolo). Info

Il corso, che si concluderà il 19 marzo 2022, è articolato in lezione teoriche e pratiche nel rispetto della vigente normativa Provinciale sulla formazione del personale soccorritore. Le lezioni, sempre in Sede, si terranno prevalentemente il martedì ed il giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Questo percorso formativo è rivolto soprattutto a tutti coloro che vogliono e possono dedicare del tempo all’attività del soccorso sanitario (118, trasporti o protezione civile) e quindi avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario particolarmente forte ed importante in Trentino.

Può essere anche l’occasione di migliorare le proprie competenze nell’ambito del soccorso con procedure e informazioni utili anche nella vita privata e professionale.

L’Associazione Croce Bianca Trento ODV opera dal 1976 sul territorio Trentino del soccorso sanitario urgente (in convenzione con Trentino Emergenza 118), dei servizi sanitari di trasporto persone per visite specialistiche o per il trasporto di materiale biologico, dell’assistenza alle principali manifestazioni culturali, musicali e sportive e dell’attività di protezione civile in coordinamento con ANPAS Nazionale.

Croce Bianca Trento grazie al suo Personale garantisce turni giornalieri in convenzione con APSS ed in particolare con Trentino Emergenza 118. I turni di servizio, in parte coperti da personale Volontario ed in parte da personale Dipendente, coprono l’intera giornata (dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 20, esteso fino alle 24 la domenica) per tutti i giorni dell’anno. Un impegno quindi importante e gravoso, ma necessario per fornire principalmente alla Città di Trento e ai sobborghi limitrofi un assistenza sanitaria costante in supporto al personale del 118. Un Volontariato, quello sanitario, particolarmente delicato ed essenziale di cui andar fieri ed orgogliosi facendo parte di Croce Bianca Trento. L’attività di Croce Bianca Trento è stata riassunta in un recente video pubblicato sulle pagine social dell’Associazione (Youtube®, facebook® edInstagram®)

I numeri di Croce Bianca Trento:

 Volontari anno 2021: 111 volontari, di cui 69 soccorritori, 12 tecnici e 30 tra direttivo e altri volontari

 Ambulanze equipaggiate per l’emergenza sanitaria: 8

 Autovetture per trasporto persone/materiale: 3

 Numero di urgenze anno 2020: 1715 interventi

 Numero di pazienti anno 2020: 6118 pazienti trasportati

 Numero di trasporti biologici anno 2020: 984 trasporti

 Km percorsi anno 2020: 189.788 con ambulanze e 173.261 con autovetture

 Giornate uomo di servizio volontari anno 2020: 2128 giornate

 Ore di servizio volontari anno 2020: 19.760 ore di servizio prestato

A fianco all’attività di soccorso, Croce Bianca Trento garantisce a tutto il proprio Personale oltre 100 ore dedicate all’aggiornamento formativo continuo interno e la formazione esterna con i propri Istruttori certificati .

Il Presidente in carica, Sig. Egidio Armanini, ed il Direttore Sanitario, dott. Massimo Nascimbeni, sono i due riferimenti attuali di Croce Bianca Trento ai quali l’Associazione ha chiesto un progetto per la formazione di personale per i Soccorsi in Ambulanza e l’assistenza di Protezione Civile diffondendo nelle nostre comunità la solidarietà e l’impegno sociale che solo il mondo del Volontariato riesce a trasmettere a pieno ad ogni membro delle nostre Comunità.

Il Presidente ed il Direttore Sanitario sono affiancati da un Direttivo (8 Consiglieri), e da ragazze, ragazzi, donne e uomini volontari che hanno deciso di dedicare gratuitamente parte del loro tempo libero per svolgere i servizi che Croce Bianca Trento attua per la nostra comunità.

Il corso, la cui partecipazione è gratuita ed aperta a tutta la popolazione, richiede una iscrizione online per un massimo di 40 persone. Questi ultimi accorgimenti sono necessari al fine di rispettare le normative COVID. Il regolamento del corso potrà subire delle variazioni a seconda dell’andamento dell’epidemia in corso.

Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria dell’Associazione al numero 0461-820022, oppure visitare il sito internet www.crocebiancatn.org dove è scaricabile il programma completo.