CRISTINA SANTI (SINDACO RIVA DEL GARDA) * ALTO SERVIZI GARDA SPA: « L’AZIENDA HA DECISO DI DISMETTERE LA QUOTA IN DOLOMITI ENERGIA HOLDING, PERCHÉ IL VALORE POSSEDUTO È PROSSIMO ALLO ZERO »

9:43 - 12/12/2021

AGS in accordo con il comune ha deciso di dismettere la quota in Dolomiti Energia Holding, perché la quota posseduta è prossima allo zero, pertanto al di là di incassare il dividendo non avremo mai potuto partecipare alle scelte aziendali.

Diversamente abbiamo scelto di abbandonare un mero investimento finanziario (se pur buono) per mantenere la natura operativa di AGS che punta ad essere l’eccellenza nelle reti di teleriscaldamento. Scegliere di mantenere l’operatività e guardare al futuro con investimenti sul territorio, ci garantisce anche il mantenimento e l’accrescimento della forza lavoro.

*

Cristina Santi

Sindaco Riva del Garda