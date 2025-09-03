CRISTIANO ROMANI (LEGA) * TOSCANA – AMMINISTRATIVE: «SARÒ CAPOLISTA AL COLLEGIO DI AREZZO, RINGRAZIO L’ON. VANNACCI»

15.13 - mercoledì 3 settembre 2025

Ho deciso di accettare questa splendida sfida e di candidarmi, da CAPOLISTA della Lega – Salvini Premier per il Collegio di Arezzo, per le elezioni regionali del 12 e 13 Ottobre 2025.

Ringrazio il Generale e Vice Segretario della Lega Salvini Premier Roberto Vannacci che ha fortemente voluto la mia candidatura e il Segretario Federale Matteo Salvini . Votare per me e per il partito in cui orgogliosamente milito, vuole dire portare

LA TUA VOCE IN REGIONE.

Votare per me significa:

1. Sanità più vicina alle esigenze del cittadino,mettendo al centro il paziente, non l ideologia partitica di appartenenza

• Riduzione liste d’attesa.

• Potenziamento dell’Ospedale San Donato di Arezzo, con seria revisione delle cosiddette Aslone,

• Ambulatori diffusi in Casentino, Valtiberina e Valdarno, potenziamento con personale e materiale tecnico sanitario delle Case della Salute,

2. Lavoro e imprese locali

• Sostegno a PMI, artigiani e commercianti.

• Rilancio del distretto orafo aretino.

• Incentivi per chi assume giovani.

3. Agricoltura e prodotti toscani

• Valorizzazione di vino, olio, carne chianina, filiera corta.

• Aiuti concreti alle aziende agricole contro crisi e rincari.

4. Infrastrutture e collegamenti

• Completamento della E78 (Due Mari), tunnel tra il Casentino e l’Emilia Romagna

• Più treni e meno disservizi sulla linea Firenze–Arezzo–Roma.

• Trasporti pubblici capillari nelle vallate.

5. Turismo e cultura

• Promozione dei borghi e dei cammini (Via di Francesco, Casentino).

• Eventi culturali e sportivi per rilanciare Arezzo e provincia.

• Investimenti nel patrimonio artistico e museale.

6. Giovani e futuro

• Più borse di studio e studentati.

• Incentivi per start-up e nuove imprese giovanili.

• Spazi sportivi e culturali nei quartieri.

7. Sicurezza e vivibilità

• Più illuminazione e videosorveglianza nelle aree urbane.

• Lotta al degrado nei centri storici e nelle periferie, presenza dell’ Esercito nelle zone a più densità criminale,

8. Ambiente e territorio

• Stop al consumo di suolo, favorendo demolizioni e recuperi degli edifici esistenti,

• Comunità energetiche nei comuni.

• Difesa delle vallate e prevenzione del dissesto idrogeologico.

9. Famiglie e anziani

• Sostegni per spese scolastiche e servizi educativi.

• Più assistenza domiciliare e centri per anziani.

10. Una Toscana che unisce, anche e soprattutto nei complessi scenari internazionali che stiamo vivendo.

Questi i 10 punti del mio programma.

Questa è la concretezza di chi ha fatto del merito , della fatica, del lavoro, la propria missione di vita.

Avanti insieme !

#iovotoromani

#RegionaliToscana2025

#LaTuaVoceInRegione