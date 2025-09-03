CRISTIANO ROMANI (LEGA) * TOSCANA – AMMINISTRATIVE: «SARÒ CAPOLISTA AL COLLEGIO DI AREZZO, RINGRAZIO L’ON. VANNACCI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Ho deciso di accettare questa splendida sfida e di candidarmi, da CAPOLISTA della Lega – Salvini Premier per il Collegio di Arezzo, per le elezioni regionali del 12 e 13 Ottobre 2025.
Ringrazio il Generale e Vice Segretario della Lega Salvini Premier Roberto Vannacci che ha fortemente voluto la mia candidatura e il Segretario Federale Matteo Salvini . Votare per me e per il partito in cui orgogliosamente milito, vuole dire portare
LA TUA VOCE IN REGIONE.
Votare per me significa:
1. Sanità più vicina alle esigenze del cittadino,mettendo al centro il paziente, non l ideologia partitica di appartenenza
• Riduzione liste d’attesa.
• Potenziamento dell’Ospedale San Donato di Arezzo, con seria revisione delle cosiddette Aslone,
• Ambulatori diffusi in Casentino, Valtiberina e Valdarno, potenziamento con personale e materiale tecnico sanitario delle Case della Salute,
2. Lavoro e imprese locali
• Sostegno a PMI, artigiani e commercianti.
• Rilancio del distretto orafo aretino.
• Incentivi per chi assume giovani.
3. Agricoltura e prodotti toscani
• Valorizzazione di vino, olio, carne chianina, filiera corta.
• Aiuti concreti alle aziende agricole contro crisi e rincari.
4. Infrastrutture e collegamenti
• Completamento della E78 (Due Mari), tunnel tra il Casentino e l’Emilia Romagna
• Più treni e meno disservizi sulla linea Firenze–Arezzo–Roma.
• Trasporti pubblici capillari nelle vallate.
5. Turismo e cultura
• Promozione dei borghi e dei cammini (Via di Francesco, Casentino).
• Eventi culturali e sportivi per rilanciare Arezzo e provincia.
• Investimenti nel patrimonio artistico e museale.
6. Giovani e futuro
• Più borse di studio e studentati.
• Incentivi per start-up e nuove imprese giovanili.
• Spazi sportivi e culturali nei quartieri.
7. Sicurezza e vivibilità
• Più illuminazione e videosorveglianza nelle aree urbane.
• Lotta al degrado nei centri storici e nelle periferie, presenza dell’ Esercito nelle zone a più densità criminale,
8. Ambiente e territorio
• Stop al consumo di suolo, favorendo demolizioni e recuperi degli edifici esistenti,
• Comunità energetiche nei comuni.
• Difesa delle vallate e prevenzione del dissesto idrogeologico.
9. Famiglie e anziani
• Sostegni per spese scolastiche e servizi educativi.
• Più assistenza domiciliare e centri per anziani.
10. Una Toscana che unisce, anche e soprattutto nei complessi scenari internazionali che stiamo vivendo.
Questi i 10 punti del mio programma.
Questa è la concretezza di chi ha fatto del merito , della fatica, del lavoro, la propria missione di vita.
Avanti insieme !
