CRISTIANO ROMANI (LEGA) * AREZZO: «IL 26/9 SAREMO IN PIAZZA AL FIANCO DI SANDRO MUGNAI, LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA»

16.25 - giovedì 25 settembre 2025

Cristiano Romani (Lega): “Saremo in piazza al fianco di Sandro Mugnai. La difesa è sempre legittima”. Domani sera, venerdì 26 settembre, alle ore 20.45, davanti al Comune di Arezzo (Piazza della Libertà 1), si terrà una fiaccolata a sostegno di Sandro Mugnai, promossa da associazioni, movimenti e forze politiche del territorio.

“Saremo in piazza – dichiara Cristiano Romani, candidato capolista per la Lega alle prossime elezioni regionali – per ribadire un concetto chiaro: la difesa è sempre legittima. In questo caso, lo è ancora di più. Sandro merita la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità, perché non si può criminalizzare chi reagisce a un’aggressione e difende sé stesso e la propria famiglia.”

La manifestazione vedrà la partecipazione di cittadini, militanti e rappresentanti di diverse realtà associative e politiche, uniti da un unico messaggio: la legittima difesa è un diritto sacrosanto, che non può essere messo in discussione né relativizzato.

“Invitiamo tutti – conclude Romani – a partecipare numerosi e a portare la propria testimonianza. Difendere la giustizia e chi ha agito per difendersi non è solo un gesto politico, ma un dovere civico e morale.”

