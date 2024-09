CRI – CROCE ROSSA ITALIANA * SPRECO ALIMENTARE: VALASTRO: “OGNI GIORNO SUPPORTIAMO CHI VIVE IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ»

10.49 - domenica 29 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Roma, 29 settembre 2024 – “Sono migliaia le famiglie che vivono ai margini, in una continua lotta contro la povertà. L’impegno delle Volontarie e dei Volontari della CRI al fianco delle persone vulnerabili non è mai mancato e mai mancherà”. Queste le parole di Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, in occasione della Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari.

“Numerose le iniziative svolte quotidianamente dagli oltre 670 Comitati della CRI per rispondere alle necessità alimentari della popolazione, anche attraverso un approccio virtuoso agli sprechi e il coinvolgimento di numerosi donatori, particolarmente sensibili a questo tema. Solo nel 2023, l’Associazione ha distribuito oltre 454mila pacchi alimentari, erogato più di 456mila pasti e distribuito quasi un milione e duecentomila generi alimentari di prima necessità attraverso le Unità di Strada”.

“Lo scorso anno, la rete di recupero delle eccedenze alimentari è stata potenziata e ha permesso, anche attraverso il progetto ‘Non Buttiamola Via’, finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di fornire risposte concrete nella lotta allo spreco alimentare, raggiungendo con oltre 6.000 pacchi alimentari le famiglie indigenti e con circa 4.000 pasti le persone senza dimora. Le nostre attività sul territorio ci hanno visti inoltre in prima linea nel promuovere l’adozione di buone pratiche a contrasto dello spreco alimentare. Azioni semplici con le quali supportare chi vive in condizioni di difficoltà. Perché è dal cuore che parte tutto, dalla voglia di non voltarsi dall’altra parte, dal desiderio di essere utili a quante più persone possibile, sempre. Siamo l’Italia che Aiuta, siamo la Croce Rossa Italiana”.

Nel nostro Paese, 6 milioni di persone vivono in una condizione di povertà alimentare.