CRI – CROCE ROSSA ITALIANA * SPARI SULLA OCEAN VIKING: VALASTRO, «EPISODIO SCONCERTANTE, NON SI DEVE SPARARE SU CHI SOCCORRE»

08.43 - lunedì 25 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Apprendiamo con sconcerto quanto accaduto alla Ocean Viking, un episodio che ci lascia basiti e profondamente preoccupati”, così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, commentando l’aggressione alla nave della Ong.

“Non è accettabile che operatori intervenuti per salvare 87 vite vengano attaccati a colpi d’arma da fuoco a seguito di un rescue. La più sincera vicinanza all’equipaggio e alle persone migranti soccorse che, oltre allo svolgimento delle attività necessarie a far fronte al naufragio, hanno dovuto fare i conti con questo triste episodio che, ci auguriamo, non si ripeta mai più”, ha concluso Valastro.

