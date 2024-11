10.57 - martedì 26 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DIRECTORATE OF COMMUNICATIONS

Council of Europe Bern Convention Standing Committee to consider EU proposal to modify wolf protection

Strasbourg, 26.11.2024 – On Tuesday 3 December, the Standing Committee of the Council of Europe’s Bern Convention will consider an EU proposal to modify the status of wolf (Canis lupus) protection from “strictly protected fauna species” (Appendix II) to “protected fauna species” (Appendix III).

As the governing body of the Council of Europe’s Bern Convention, the Standing Committee is composed of Contracting Party representatives. Registered observers also attend the meetings. Its meetings are closed to the public.

A two-thirds majority (34) of the Contracting Parties to the Convention is required to approve the EU proposal. According to Article 13.2 of the Bern Convention, the EU has 27 votes: equal to the number of its member States, which are Contracting Parties to the Convention. The EU as such does not have an additional vote.

The change would enter into force after a three-month delay unless at least one third of the Parties to the Bern Convention (17) object within the three-month period, in which case it will not enter into force. If fewer than one third of the Parties object, the decision will enter into force only for those Parties which have not notified objections.

The EU proposal is not the first concerning wolf protection in Europe. In 2022 Switzerland made a similar proposal which was rejected (report, item 5.2). Other proposals concerning other species have also been made before. In 2019, Norway proposed to alter the protection status of the Barnacle Goose (Branta leucopsis) from Appendix II to Appendix III, which was also rejected (report, item 4.2).

A press release will be published after the decision is made by the Committee.

Link to Q&A

Press contact:

Panos Kakaviatos, Spokesperson/Media officer, Tel. +33 3 90 21 50 27

Le Comité permanent de la Convention de Berne du Conseil de l’Europe examinera une proposition de l’UE visant à modifier la protection du loup

Strasbourg, 26.11.2024 – Le mardi 3 décembre, le Comité permanent de la Convention de Berne du Conseil de l’Europe examinera une proposition de l’Union européenne visant à modifier le statut de protection du loup (Canis lupus) d’« espèces de faune strictement protégées » (Annexe II) à « espèces de faune protégées » (Annexe III).

En tant qu’organe directeur de la Convention de Berne, le Comité permanent est composé de représentants des Parties contractantes. Des observateurs inscrits assistent également aux réunions. Ces réunions ne sont pas ouvertes au public.

Une majorité des deux tiers (34) des Parties contractantes à la Convention est requise pour approuver la proposition de l’UE. Selon l’article 13.2 de la Convention de Berne, l’UE dispose de 27 votes, équivalant au nombre de ses États membres qui sont Parties contractantes à la Convention. L’UE en tant que telle n’a pas de vote supplémentaire.

La modification entrerait en vigueur après un délai de trois mois, sauf si au moins un tiers des Parties à la Convention de Berne (17) s’y oppose pendant cette période, auquel cas elle ne prendra pas effet. Si moins d’un tiers des Parties s’y oppose, la décision entrera en vigueur uniquement pour les Parties qui n’ont pas formulé d’objections.

La proposition de l’UE n’est pas la première concernant la protection du loup en Europe. En 2022, la Suisse avait présenté une proposition similaire qui a été rejetée (rapport, point 5.2). D’autres propositions concernant d’autres espèces ont également été soumises auparavant. En 2019, la Norvège avait proposé de modifier le statut de protection de la Bernache nonnette (Branta leucopsis) de l’Annexe II à l’Annexe III, ce qui a également été rejeté (rapport, point 4.2).

Un communiqué de presse sera publié après la décision du Comité.

Lien vers la Foire aux Questions

Contact Presse:

Panos Kakaviatos, Porte-parole/Attaché de presse, Tél. +33 3 90 21 50 27

Council of Europe, Media Assistance Unit / Conseil de l’Europe, Unité d’assistance aux médias

Tel. +33 (0)3 88 41 25 60 – www.coe.int – pressunit@coe.int

If you would rather not receive future communications from Council of Europe/Conseil de l’Europe, let us know by clicking here.

Council of Europe/Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg, . 67000 France