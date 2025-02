CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * SECONDA SEZIONE: «ASSOLUZIONE DI DOMENICO LUCANO, INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE»

18.32 - mercoledì 12 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SECONDA SEZIONE

Comunicazione inerente alla decisione sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria nei confronti di Domenico Lucano e di altri dodici imputati nonché sul ricorso proposto dallo stesso Lucano.

La Seconda sezione penale, ad esito della pubblica udienza del 12 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale in relazione all’assoluzione di Domenico Lucano e di altri imputati per alcuni reati di truffa in danno dello Stato e ha rigettato lo stesso ricorso inerente alle assoluzioni per tutte le altre truffe e ai reati di falso (questi ultimi ascritti al solo Lucano).

Ha rigettato altresì il ricorso proposto da Domenico Lucano in relazione alla condanna per un reato di falso e al trattamento sanzionatorio.