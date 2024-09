CORTE SUPREMA CASSAZIONE * SENTENZA DAVIDE FONTANA: «ACCOLTO PARZIALMENTE IL RICORSO, RINVIO ALL’APPELLO PER L’AGGRAVANTE PREMEDITAZIONE»

19.26 - martedì 10 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Con la sentenza emessa in data odierna la Prima Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione nel procedimento nr. 16454/2024 R.G., relativo all’impugnazione proposta dall’imputato Davide Fontana avverso la decisione della Corte di assise di appello di Milano del 21 febbraio 2024, che aveva riformato parzialmente la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Busto Arsizio di condanna dell’imputato Fontana alla pena di anni trenta di reclusione in quanto giudicato responsabile dell’omicidio volontario di Carol Maltesi, commesso in Rescaldina l’11 gennaio 2022, e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, riconosciuto le circostanze aggravanti della premeditazione e dell’aver agito con crudeltà contro la vittima, ha accolto parzialmente il ricorso di Fontana, disponendo l’annullamento con rinvio della sentenza di appello in ordine alla circostanza aggravante della premeditazione e, in caso di esclusione nel giudizio di rinvio della predetta circostanza aggravante, anche in ordine al giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti generiche, già riconosciute minusvalenti rispetto alle prime dalla Corte di Assise di appello di Milano.

La Suprema Corte ha rigettato nel resto il ricorso dell’imputato Fontana, confermando il giudizio di responsabilità nei suoi confronti come ricostruito nelle sentenze di merito.